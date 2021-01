Nel vil danke ut diesel og bensin innen fem år med billig, grønn hydrogen

Norske Nel vil pumpe raskere og billigere hydrogen inn i lastebilene.

Den grønne børsraketten Nel har satt et nytt, ambisiøst mål i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag torsdag: Å produsere grønn hydrogren til 1,5 amerikanske dollar per kilo innen 2025. Det vil i så fall danke ut de fossile konkurrentene, ifølge det norske hydrogrenselskapet.

I motsetning til bensin og diesel, blir hydrogen solgt per kilo. I dag koster en kilo hydrogen cirka 90 kroner per kilo. Men på pumpestasjonene måles ofte hydrogen i hekto (100 gram) for å gjøre drivstoffet mer sammenliknbart med diesel og bensin – det vil si at det koster rundt ni kroner hektoen. Dette ifølge bransjenettstedet hydrogen.no.

Nel vil redusere kostnadene gjennom å skalere opp produksjonen og organisasjonen, samt investere i ny teknologi.

– Grønn fornybar hydrogen kommer til å utkonkurrere de fossile alternativene, og Nel står sentralt i denne overgangen. I dag lanserer vi et mål som bør kunne gjøre at våre kunder i enkelte markeder kan produsere grønn fornybar hydrogen fra et storskala Nel-anlegg til 1,5 dollar kiloen fra billig fornybar kraft allerede innen 2025, sier Nel-sjef Jon André Løkke i en børsmelding torsdag morgen.

Venter negativt resultat i 2021

I presentasjonen understreker Nel at det høye investeringsnivået i 2021 vil ha en betydelig negativ effekt på selskapets driftsresultat før av- og nedskrivninger.

Hydrogenmarkedet er vokse enormt de neste årene, og veksten vil stort sett komme fra grønt hydrogen, ifølge Nel - som planlegger å ansette flere enn 100 personer i løpet av året.

Selskapet er i gang med å utvikle en testproduksjon fra en produksjonslinje på 500 MW på Herøya. Den første testproduksjonen vil komme i andre kvartal, før selskapet planer å øke produksjonen til kommersielt nivå i tredje kvartal i år. Nel skriver at det kan være muligheter for å øke produksjonskapasiteten på anlegget med mer enn 2 GW årlig.

Til grønn hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen, der vann omdannes til hydrogen.

Vil pumpe raskere

Nel har så langt levert 110 pumpestasjoner for hydrogen til 13 land. Selskapet venter en oppgang på 30 prosent i markedet for hydrogenstasjoner de neste ti årene - med rundt 11.000 installerte stasjoner globalt.

– Den eneste måten å endre tungtransporten på, er å slå hydrogen i pumpene. I tillegg til at grønt hydrogen må måle seg mot fossile drivstoff i produksjon, må vi også gjøre det mulig å pumpe hydrogen raskere på en pålitelig og kostnadseffektiv måte for å slå de fossile alternativene. Nels teknologiske veikart muliggjør fylling på 10 til 15 minutter, som kan gjøre at lastebiler kan gjøre 1.000 kilometer, sier Jon André Løkke i meldingen.

