I dag treffer ekstremværet Frank Nord-Norge

– Hold dere hjemme til uværet har passert, sier politimesteren i Nordland. Fylket er det første som får føle ekstremværet Frank som rammer torsdag.

Se den kraftige vinden som slår innover Norge i videoen under:

Fra torsdag ettermiddag er det meldt storm fra øst og sørøst med ekstremt kraftige vindkast på mellom 35 og 50 meter per sekund, varsler Meteorologisk institutt.

De ekstreme vindkastene er ventet i Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms. Også i Namdalen i Trøndelag er det ventet svært kraftig vind.

- En trafikkulykke kan bli katastrofalt

Allerede i ni-tiden torsdag morgen fikk Nordland politidistrikt den første meldingen tilknyttet ekstremværet som er på vei:

En lastebil blåste av E6 ved Mjåvatnet nord for Mosjøen. Meldingen gikk på at en person fast satt fastklemt. Et kvarter senere meldte politiet at sjåføren er ute av kjøretøyet, og at vedkommende fremsto som uskadd og skulle sjekkes av helsepersonell, skriver Avisa Nordland.

- Hold dere hjemme, oppfordrer Ivar Bo Nilsson på operasjonssentralen hos politiet.

- Faren er den sterke vinden kombinert med kulden. Det kan være livsfarlig å punktere på ei øde strekning. Ei trafikkulykke kan få katastrofalt utfall, advarer Nilsson.

– Farlig å være utendørs

I Nordland, der ekstremværet er ventet å starte ved 13-tiden, forbereder politiet og øvrige nødetater seg på uværet. De ber folk sikre løse gjenstander og holde seg hjemme.

– Torsdag og fredag er ikke tiden for å dra på fjellet eller ta en tur ut med båten. Hold dere hjemme til uværet har passert, sier politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, i en melding fra Statsforvalteren.

I farevarslet heter det at det vil være farlig å være utendørs.

– Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, står det i varselet.

De får navn

Meteorologisk institutt gir navn til ekstremvær i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang.

Siste ekstremvær i Norge var Elsa i februar i fjor, med ekstrem høy vannstand i Agder, på deler av Vestlandet og Møre og Romsdal. I januar i fjor hadde vi ekstremværet Didrik som også omfattet ekstremt høy vannstand.

Denne gang har ekstremværet altså fått navnet Frank.

Mye snø i Sør-Norge

Et stormsenter over Nordsjøen torsdag gir også fronter inn mot Sør-Norge. Dette vil føre med seg mye og til dels tung snø, og i tillegg får også denne landsdelen sterk vind. Nettselskapet Elvia opplyser at de har økt beredskapen for å kunne opprettholde strømleveransene.

Denne værtypen innebærer utfordringer for strømforsyningen, med risiko for trefall over linjer, skader på utstyr samt stor snø- og islast på linjene. Folk bes om å holde seg unna linjer som har blåst ned.

– Vi fraråder folk på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken. Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia

Fjelloverganger stengt

Natt til torsdag påvirket været farbarheten på flere fjelloverganger i Sør-Norge.

Riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland var stengt, men det var kolonnekjøring på riksvei 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell, ifølge Vegtrafikksentralen vest.

I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uvær. Vegvesenet understreker at stengingen kan blir utvidet både før og etter den angitte tidspunktene hvis været tilsier det.

(©NTB)

