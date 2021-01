Oslo-smitten øker - slik svarer Raymond

Byrådslederen mener smitten i hele Oslo er for høy, med tre unntak - og slik svarer han om portforbud.

Se videointervju med byrådslederen:

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Onsdag ble det klart at den sosiale nedstengingen i Oslo forelenges til 4. februar.

Det er registrert 110 smittede i Oslo siste døgn, syv flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene.

Høyest smittetrykk har bydelene Stovner og Søndre Nordstrand med henholdsvis 600,3 og 508,4 smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

Nordre Aker har lavest med 105,3 smittede per 100.000 i samme periode, viser ferske tall fra Oslo kommune.

Nettvisen snakket med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) rett etter pressekonferansen om fortsatt nedstenging.

- Ikke lett å gjøre noe med trangboddhet

- Smittetrykket er ujevnt fordelt i Oslo. Gjør Oslo nok for å få det ned i de hardt rammede bydelene på Oslos østkant?

- Ja ... Altså, du har jo et høyt smittetrykk midt i sentrum, på Grünerløkka, og på Frogner. Så det vi kan si er at det er forholdsvis høyt smittetrykk, bortsett fra Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker, hvor det er lavt smittetrykk, sier Johansen til Nettavisen.

- Så mener jeg at vi gjør mye, men det er ikke så lett å gjøre noe med trangboddhet, at de som også bor trangt, har jobber hvor de er mer eksponert for det enn andre, tilføyer han.

- Verre er det ikke!

Johansen mener disse sosiale forholdene er «avgjørende».

- Det er ikke bare å hoppe bukk over dem. Har du hjemmekontor og bor i et stort hus, er det mye lettere å holde seg unna. Bor det seks stykker på tre rom og kjøkken, er utfordringene større. Verre er det ikke, sier Johansen til Nettavisen.

Det er registrert 124 nye koronasmittede i Oslo siste døgn, hvilket er 14 flere enn gjennomsnittet de foregående sju dagene.

- Omfattende info-materiell

Raymond Johansen svarte slik på spørsmål fra Nettavisen under pressekonferansen da vi spurte om helt konkrete tiltak mot bydelene med høyest smitte:

- Vi er ute med omfattende informasjonsmateriell og vi har høy testkapasitet. Men først og fremst er det tiltak som gjelder hele Oslo som prioriteres.

Han har ikke tatt stilling til om disse bydelene rykker frem i vaksinekøen:

- Nå er det først og fremst alderen som bestemmer vaksinasjonskøen, så får vi se på hvilke typer prioriteringer som eventuelt kan gjøres annerledes. Det vil vi i så fall informere tydelig om.

- Endelig har regjeringen fått ut fingeren

Det er ikke bare nasjonal skjenkestopp som engasjerer, også regjeringens utredning om mulig portforbud - med høringsfrist 31. januar.

- Hva tenker du om et mulig portforbud i Oslo, Johansen - er det aktuelt?

- Nei, det kan jeg ikke se er aktuelt. Jeg er veldig glad regjeringen endelig har fått ut fingeren når det gjelder importsmitte og grensekontroll. Det vil virke litt urimelig hvis man skal ha portforbud og grensekontrollen er dårlig.

- Derfor er det aller viktigst å ha grensekontroll og gode regler der.

Nettavisen stilte også helseminister Bent Høie spørsmål om Oslo.

- I Oslo ser vi at smitten er veldig ulikt fordelt mellom bydelene. Hva tenker du om det?

- Det har vært slik over lenger tid, og jeg opplever at Oslo er opptatt av det. Jeg er glad Oslo kommune onsdag valgte å forlenge et strengt tiltaksnivå fremover. Vi ser en positiv utvikling i Oslo, sier helseministeren til Nettavisen.

- Oslo må ikke forspille denne muligheten

Samtidig advarer Høie mot å lette på kravene.

- Det er viktig at Oslo gjør som de gjør nå og ikke slipper opp for tidlig, men prøver å komme lenger ned, for det har vært litt av utfordringen for Oslo i høst: Da kom de ikke langt nok ned. Nå har de en mulighet de ikke må forspille.

- Gjør Oslo nok i så måte?

- Ja, jeg synes Oslo gjør en god jobb i så måte.

