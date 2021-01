Enormt bitcoin-fall: Investorlegende kommer med kraftig advarsel

– Jeg er bekymret for bitcoin. Det er nå så mye penger i det at hvis bitcoin krasjer, så vil det være et problem for oss alle, sier Mark Mobius til Nettavisen.

Bitcoin er ned hele ni prosent torsdag til 31.500 dollar, og et fall på tjue prosent på en uke, som følge av nye uroligheter rundt kryptovalutaen.

Det kraftige fallet er den siste utviklingen i en utrolig turbulent måned for verdens mest verdifulle digitale valuta, som nådde et historisk toppnivå på 42.000 dollar 8l januar, for deretter å falle kraftig og dermed stige igjen til nærmere 40.000 igjen for en uke siden.

Nedover

Deretter har det imidlertid gått kraftig nedover, med et foreløpig bunnpunkt torsdag. Bare den siste uken har bitcoin-investorene et papirtap på 166 milliarder dollar, altså rundt 1398 milliarder kroner. For den summen kunne man ha kjøpt de seks største selskapene på Oslo Børs.

Nedgangen kommer til tross for svært gode utsikter for kryptovalutaen, som er blitt et stadig mer interessant investeringsobjekt for mange profesjonelle investorer. En historisk lav rente har dessuten gjort at folk har lett med lys og lykte etter nye steder å putte pengene, noe som Bitcoin og andre kryptovalutaer har nytt godt av.

Bekymret

Mange er imidlertid fortsatt skeptisk til å investere i bitcoin. De inkluderer den legendariske investoren Mark Mobius (85) som mener verdien av blind tro og lite håndfast.

– Jeg er bekymret for bitcoin. Det er nå så mye penger i det at hvis bitcoin krasjer, så vil det være et problem for oss alle, sier han til Nettavisen.

Bitcoin har tidligere falt kraftig, og fikk fra nesten 20.000 dollar i slutten av 2017 til 3.500 dollar et år senere, et fall på 82 prosent. Han tror hvis noen liknende skjer nå, kan vi få markedsuro og utslag også i resten av økonomien.

– Det er så mange som har gamblet på bitcoin, som også har investert i andre selskaper. Hvis bitcoin kommer ned, vil det gjøre de investorene veldig bekymret. Det kan påvirke resten av økonomien, sier han, som understreker at han holder seg langt unna bitcoin-investeringer.

- Jeg vil ikke være involvert i dette. Dette handler bare om tro og en forestilling om hva bitcoin er verdt. Hvis den troen forsvinner, kan verdien falle veldig mye, sier han.

