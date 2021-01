Meteorologene målt vindkast med orkanstyrke

Vindkast på opptil 50 sekundmeter registrert på Helgeland. Situasjonen er dramatisk, og påvirker hele landet.

Saken oppdateres.

Se bilder av uværet som treffer landet fra tidligere torsdag:

De verste forholdene har truffet nordlige deler av Nordland og sørlige deler av Troms og Finnmark.

- I de områdene kan vindkastene ligge 45 - 50 m/s. Altså mellom kategori 2-orkan og kategori 3-orkan, advarer statsmeteorolog Eirik Samuelsen på Meteorologisk Institutt til Nettavisen.



Helgelands Blad skriver også at det like før klokken 15.00 torsdag ble målt vindkast på Stokka helt opp i 92 knop, tilsvarende 170 kilometer i timen.

- Tribunetak løsner

Stormtoppen vil først nå nordlige deler av Nordland fra kl. 16 i ettermiddag, og gå videre nordover utover kvelden.

Det har ført til dramatiske scener rundt Stamnes Arena, skriver Helgelands Blad.

«På SILs klubbhus er noe av tribunetaket kanskje i ferd med å løsne. Anbefaler alle om å være oppmerksomme på at deler av taket kan løsne og være til stor fare på folk som beveger seg ute i nærheten» skriver idrettslaget i en tekstmelding til medlemmene i 14-tida torsdag.

Avisa Nordland melder om dramatisk situasjon.

To barneskoler har valgt å stenge og sende hjem elevene på torsdag. En videregående skole har besluttet å holde stengt på fredag. Det er en krisestab som avgjør når de åpner igjen.

– Løse gjenstander utendørs sikres og vi forbereder oss på kanskje å måtte være inne i mer enn ett døgn fra midt på dagen i dag 21. januar. Tenk gjerne på at vi kan bli strømløs, og at vi allerede nå finner fram alternative måter å sikre lys og varme på, opplyser kommunen, opplyser Saltdal Kommune til avisen.

Senere oppdaterer politiet at et hustak på stedet løsner, og at takplater flyr i lufta. Folk i området bes om å hole seg inne til situasjonen er under kontroll.

Stor fare



For bilistene er blant annet E6 over Saltfjellet midlertidig stengt. I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uværet.

– Kombinasjonen av sterk vind og kulde kan medføre farlige situasjoner. Veier og bruer kan bli stengt på kort varsel på grunn av vind og nedfall. Ikke utsett deg eller andre for unødvendig fare, skrev politiet i Nordland på Twitter.

Statsforvalteren i Nordland (tidligere statsforvalter) ber folk om å sikre løse gjenstander. I meldingen kommer også en klar oppfordring til folk om å holde seg hjemme med mindre man absolutt må ut.

– Det er veldig farlig. Ikke minst fordi det kan fly løse gjenstander gjennom luften som kan treffe deg. Jeg så blant annet at det var en lastebil på E6 på Helgeland som hadde blåst av veien, sier statsmeteorolog Samuelsen.

Han sikter til lastebilen som ble tatt av vinden i Vefsn i Nordland ved 9-tiden på E6 like nord for Mosjøen. Sjåføren kom uskadd fra ulykken.

Krisestab

I Bardu kommune har de satt krisestab før Frank for alvor viser krefter. Der frykter man blant annet bortfall av strøm og mobilnett. Ordfører Toralf Heimdal sier til NTB at de har satt krisestab blant annet etter erfaringene de hadde med ekstremværet Ylva i 2017.

– Vi har tettet en del avvik vi hadde da. For eksempel hadde vi ikke nødstrøm på sykehjemmet, men det har vi nå, sier Heimdal.

Ved 11.30-tiden var det fortsatt en del timer igjen til de verste vindkastene var ventet, men ifølge ordføreren blåste det da friskt i kommunen hans.

Skademeldingene har begynt å komme

Forsikringsselskapene er forberedt på mange skademeldinger når ekstremværet Frank har blåst seg ferdig. De har allerede begynt å komme, skriver NTB.

Forsikringsselskapet Gjensidige har torsdag ettermiddag allerede mottatt rundt ti saker i forbindelse med ekstremværet. Skademeldingene gjelder for solide summer, og det vil raskt dreie seg om millionbeløp.

– En av skadene gjelder et redskapshus der store deler av taket har blåst av, forteller kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige. Det er også et stort tak som har blåst av og har truffet andre bygninger.

Selskapet sendte onsdag ut nærmere 11.000 SMS-er til kunder i berørte områder for å bidra til skadeforebygging.

