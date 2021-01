Ekstremværet «Frank» herjer i Nord-Norge - nå blir det også problemer i sør

Også på Østlandet er det meldt kraftig vind og mye nedbør torsdag og fram til fredag formiddag. Brannvesenet ber folk i Oslo-området om å ta forholdsregler.

Fra torsdag ettermiddag og fram til fredag formiddag ventes det mye nedbør på Østlandet, i Agder og i Rogaland, melder Meteorologisk institutt. I høyden kan det komme mellom 40 og 50 centimeter snø, mens det ventes mye regn i lavlandet.

I Oslo ber brannvesenet om at alle må ta forholdsregler og å sørge for at overvann ledes bort ifra hus og kjellere.

I Sandefjord meldte politiet i 15-tiden om løse plater som blafret i vinden i Torggata i sentrum av byen. Patruljen som kom til stedet, observerte at takbeslag i metall hang ned fra bygget. Kommunen er varslet for å få sikret bygningen.

Strømbrudd i Hemsedal

Hele Hemsedal kommune, om lag 4.400 kunder, er uten strøm torsdag ettermiddag. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å rette feilen.

– Feilen ligger i det overliggende strømleddet fra Statnett, så vi har ikke fått noe informasjon ennå om når feilen blir rettet, bekrefter daglig leder Per Gunnar Markegård i Hemsedal Energi til VG.

Selskapet meldte først om strømbruddet klokken 15.34 torsdag.

Hustak løsnet

Selv om ekstremværet «Frank» hovedsaklig herjer i Nord-Norge, har et bolighus i Namsos fått merke på naturkreftene.

Torsdag løsnet nemlig et hustak, og takplater fløy av gårde i lufta, ifølge Trøndelag politidistrikt.

Politiet ber folk i området i Ramsvika om å holde seg inne inntil situasjonen er under kontroll.

– Vi har sperret av området rundt eneboligen, og ingen får komme inn i nærheten uten hjelm. Vi anser situasjonen for farlig, ettersom takstein er lett, men skarp, sier Hege Hestø, innsatsleder i politiet, til Namdalsavisa.

Det er ikke meldt om noen personskade i forbindelse med hendelsen.

Helgelandsbrua stengt

De verste forholdene har truffet nordlige deler av Nordland og sørlige deler av Troms og Finnmark.

- I de områdene kan vindkastene ligge 45 - 50 m/s. Altså mellom kategori 2-orkan og kategori 3-orkan, advarte statsmeteorolog Eirik Samuelsen på Meteorologisk Institutt til Nettavisen tidligere torsdag ettermiddag.



Helgelands Blad skriver også at det like før klokken 15.00 torsdag ble målt vindkast på Stokka helt opp i 92 knop, tilsvarende 170 kilometer i timen.

I samme område har Statens vegvesen att på til sett seg nødt til å ta forholdsregler.

Helgelandsbrua, som forbinder kommunene Alstahaug og Leirfjord i Nordland, er nemlig stengt på grunn av sterk vind.

Ifølge helgelandsbrua.no stenger brua ned så fort den måler vindstyrker på over 32 m/s. På Statens vegvesens webkamera kan man tydelig se at vinden er på 33 m/s.

For bilistene er blant annet E6 over Saltfjellet midlertidig stengt. I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uværet.

- Veldig farlig

– Kombinasjonen av sterk vind og kulde kan medføre farlige situasjoner. Veier og bruer kan bli stengt på kort varsel på grunn av vind og nedfall. Ikke utsett deg eller andre for unødvendig fare, skrev politiet i Nordland på Twitter.

Statsforvalteren i Nordland (tidligere statsforvalter) ber folk om å sikre løse gjenstander. I meldingen kommer også en klar oppfordring til folk om å holde seg hjemme med mindre man absolutt må ut.

– Det er veldig farlig. Ikke minst fordi det kan fly løse gjenstander gjennom luften som kan treffe deg. Jeg så blant annet at det var en lastebil på E6 på Helgeland som hadde blåst av veien, sier statsmeteorolog Samuelsen.

Han sikter til lastebilen som ble tatt av vinden i Vefsn i Nordland ved 9-tiden på E6 like nord for Mosjøen. Sjåføren kom uskadd fra ulykken.

Skademeldinger

Forsikringsselskapene er forberedt på mange skademeldinger når ekstremværet Frank har blåst seg ferdig. De har allerede begynt å komme.

Forsikringsselskapet Gjensidige har torsdag ettermiddag allerede mottatt rundt ti saker i forbindelse med ekstremværet. Skademeldingene gjelder for solide summer, og det vil raskt dreie seg om millionbeløp.

– En av skadene gjelder et redskapshus der store deler av taket har blåst av, forteller kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige. Det er også et stort tak som har blåst av og har truffet andre bygninger.

Selskapet sendte onsdag ut nærmere 11.000 SMS-er til kunder i berørte områder for å bidra til skadeforebygging.

Også forsikringsselskapet If sendte ut SMS-er til sine kunder onsdag.

Torsdag ettermiddag opplyser selskapet at det foreløpig bare kommet inn meldinger om noen få skader på bygninger.

– Vi følger situasjonen tett og har klar skadeeksperter som kan hjelpe dem som blir rammet av ekstremværet, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

