Slakter Trumps prestisjeplan: - Wow, bare en bekreftelse på fullstendig inkompetanse

- Det finnes ingenting for oss å bearbeide. Vi blir nødt til å bygge alt fra bunnen av.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Kilder opplyser til CNN av president Joe Biden har arvet en «ikke-eksisterende vaksineplan» og at de må starte helt på nytt.

Kildene sier dette er en stor utfordring for president Joe Biden og hans administrasjon, som har lovet at de skal vaksinere 100 millioner mennesker i løpet av presidentens første 100 dager.

Les også: Har oppdaget et siste sprell fra Trump: Kan stenge Biden i seks måneder

De hevder at Biden-administrasjonen er «sjokkert» over det de mener er en fullstendig mangel på en vaksine og distribusjonsstrategi under tidligere president Donald Trump.

- Det finnes ingenting for oss å bearbeide. Vi blir nødt til å bygge alt fra bunnen av, sier en kilde til CNN.

Les også: Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

- Wow, fullstendig inkompetanse

En annen kilde sier de har innsett at de bare må rykke tilbake til start fordi det rett og slett ikke eksisterer noen plan.

- Wow, dette er bare en bekreftelse på fullstendig inkompetanse, sier kilden til CNN.

Donald Trumps administrasjon hadde som plan å vaksinere rundt 20 millioner mennesker ved utgangen av 2020, en plan som på ingen måte viste seg å holde.

For en uke siden hadde bare ti millioner amerikanere fått vaksinen, og på torsdag skriver Washington Post at rundt 14,3 millioner amerikanere har fått én eller to doser av vaksinen.

Les også: CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

- Bidens folk fabulerer her

Kritikken og artikkelen i CNN får også gjennomgå, blant annet i Fox News. Her kritiseres CNN for å ha sitert anonyme kilder, og viser også til en uttalelse og sitater fra redaktøren i Politico, Sam Stein, som skriver at president Donald Trump hadde en vaksinasjonsplan, selv om den hadde åpenbare mangler.

- Bidens folk fabulerer her eller forsøker å undergrave på strategisk vis. Trump hadde en plan. Jeg overvar samtaler mellom myndigheter som snakket om vaksine-distribuering. Planen deres hadde åpenbare mangler, men å si det ikke er noe å jobbe videre på, er ikke sant, sier Politico-redaktøren.

- De vil redusere forventningene

Også den undersøkende helsereporteren Dan Diamon i Washington Post kritiserer CNN-oppslaget.

- Biden-rådgiverne fortsetter å hevde dette overfor journalister, men ideen om at de nå starter «fra bunnen av» virker som en gambit for å redusere forventningene, skriver han på Twitter.

- Trump var farlig på covid. Det var mange problemer å fikse. Men myndighetspersoner satte opp et system som distribuerte 36 millioner doser til stater, skriver han blant annet.

Bedt om å trekke seg fra jobben

Biden-adminstrasjonen har nå bedt noen av nøkkelaktørene som jobbet med koronaviruset og vaksiner under Trump om å trekke seg fra jobben. Dette inkluderer sjefen for Trumps prestisjeprosjekt Operation Warp Speed, rådgiveren Moncef Slaoui og helsedirektør Jerome Adams. USAs fremste smittevernrådgiver, Anthony Fauci, forblir en del av Bidens team.

På spørsmål fra reportere på torsdag om Biden nå begynner «fra bunnen av» med vaksinasjonsinnsatsen, svarte Fauci at det var gode ideer under Trump-administrasjonen som fortsatt vil bli brukt, skriver BuzzFeedNews.

Les mer Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

Biden har lovet at han skal forsøke å vaksinere 100 millioner amerikanere på sine første 100 dager som president, men var allerede for flere uker siden ute og kritiserte vaksinasjonsarbeidet i USA. Han har også gitt skylden for den trege vaksinasjonsprosessen til tidligere president Trump.

Påbud om munnbind

Bare noen timer etter at Biden ble sverget inn som ny president på onsdag, underskrev han en presidentordre som gjør det påbudt å gå med munnbind når man beveger seg på all føderal eiendom.

Les mer CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

Torsdag signerer Biden også en ordre som gjør det obligatorisk å bruke munnbind på mange fly, tog, skip, ekspressbussruter, sier Det hvite hus i en uttalelse ifølge The Washington Post.

– I tillegg til å bruke munnbind, må alle som flyr til USA fra et annet land, teste seg før de går på flyet, og gå i karantene når de ankommer, sa Biden da han torsdag signerte hele ti presidentordrer i kampen mot koronapandemien.

Trump-administrasjonen avviste anmodninger fra Kongressen, fagforeninger som representerte transportarbeidere og folkehelseeksperter innen sentrene for sykdomskontroll og forebygging om å kreve munnbind.

Ordren markerer dermed et tydelig skifte fra Trumps håndtering av munnbind, selv om noen detaljer, som hvordan det kan håndheves, fortsatt er uklare i påvente av at ordren annonseres. Den vil kreve munnbind «på visse offentlige transportformer og i havner for innreise til USA», ifølge et strategidokument fra Det hvite hus som ble utgitt torsdag.

Biden har i tillegg sagt at det nå skal opprettes tusenvis av nye vaksinasjonssentre rundt om i landet

- Jeg tenkte at med den tilstanden nasjonen er i i dag, så har vi ikke noen tid å kaste bort. Vi må umiddelbart komme i gang med arbeidet.

Les også: Biden sier Trump skrev et «veldig sjenerøst» brev til ham

Innfører karantenekrav

Reisende til USA må fra og med nå også gå i karantene etter ankomst, i tillegg til å fremvise negativ koronatest, opplyser Biden.

– I tillegg til å bruke munnbind, må alle som flyr til USA fra et annet land, teste seg før de går på flyet, og gå i karantene når de ankommer, sa Biden da han torsdag signerte hele ti presidentordrer i kampen mot koronapandemien.

Testkravet ble kunngjort av forgjengeren Donald Trumps administrasjon, mens koronakarantene bare var en anbefaling.

Over 4000 dør daglig i USA

Over 406.000 mennesker er så langt døde av koronaviruset i USA, og hver dag dør det ytterligere godt over 4000 mennesker, viser ferske tall fra New York Times.I tillegg ligger det nå over 122.000 mennesker på sykehus i USA, som en følge av pandemien.

Les også: Ivanka Trump filleristes etter sjokkerende tweet

Man regner med at rundt 500.000 mennesker vil ha dødd av viruset i USA ved utgangen av februar. I tillegg har USAs folkehelseinstitutt CDC advart om at den britiske varianten av koronaviruset, som er mer smittsomt enn det opprinnelige viruset, kan bli den dominerende varianten i USA i løpet av mars.

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her