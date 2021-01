Klopp raste da Liverpool gikk på sjokktap mot Burnley

Etter nesten fire år og 68 kamper ubeseiret, gikk Liverpool igjen på et hjemmetap i Premier League da Burnley var motstander på Anfield.

LIVERPOOL - BURNLEY 0-1:

Hjemmelaget stanget og stanget mot gjestenes forsvarsmur i 90 minutter, men det var Burnleys Ashley Barnes som scoret kampenes eneste mål på straffe i andre omgang.

Dermed var Liverpools første hjemmetap i Premier League siden 1-2 mot Crystal Palace 23. april 2017 et faktum.

Enda verre er det kanskje for Jürgen Klopp at laget hans har gått målløse av banen i fire strake Premier League-kamper.

- Det er et massivt slag i ansiktet. Det er mitt ansvar. Vi hadde ballen mye, skapte sjanser og avsluttet ikke situasjonene. Det gjør at kampen blir åpen. Så får de en straffe jeg ikke har sett på nytt. Ali sa at han ikke var borti ham, sier Klopp i et TV 2-sendt intervju etter kampslutt.

- Det handler om valgene vi tar i de avgjørende øyeblikkene når vi har ballen så mye og er i boksen så ofte. Det er mitt ansvar å sørge for at guttene er i rett posisjon og at de har selvtilliten de trenger, sier Klopp videre.

Carragher: - Nøkkelspillerne ute av form

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher har i det siste kampene bitt seg spesielt merke i at nøkkelspillerne; trioen på topp og de to backene, er fullstendig ute av form.

- Jeg kan ikke huske sist et Liverpool-lag hadde så mange spillere ute av form samtidig. Hvis du ser på tre foran og backene, som har bidrat med mål og målgivende så ofte. Nå føles det som om ingen av de fem er i nærheten av sitt beste, sier Carragher på Sky Sports.

- Det handler ikke bare om målene. Jeg snakker om spillet generelt. Når Mo Salah kommer inn regner du med at han skal bidra med litt friske bein. Tre-fire ganger er han én mot én med venstrebacken og løper bare rett inn i ham. Firmino har også en stor sjanse når han kommer inn, og jeg tror aldri Trent har slått flere innlegg i en kamp, sier Carragher videre.

Klopp raste mot Dyche

Akkurat i det dommer Mike Dean blåste for pause tente det for alvor til på Anfield, etter en duell mellom Fabinho og Ashley Barnes.

Liverpool-spilleren ble belønnet med gult kort for å ha vært i overkant tøff i duellen med Burnley-spissen. Den avgjørelsen ble stående også etter at VAR hadde vurdert om de burde vært rødt kort.

Jurgen Klopp, som spurtet inn i tunnelen på vei mot garderoben, bråsnudde da han hørte det ble tumulter ute på banen. Utenfor spillertunnelen møtte han på Burnley-manager Sean Dyche, og TV-bildene viser at managerne også røk i tottene på hverandre.

- Det viser frustrasjonen til Liverpool - til både Klopp og spillerne - for at de ikke har scoret mål, kommenterte Trevor Morley i TV 2s studio.

Også hans kollega Simen Stamsø Møller er klar på at Liverpool er langt unna nivået de viste i fjor.

- De er stressa, de er oppjaget. De tvinger fram ting som tidligere kom naturlig for dem. De kverner ikke lag i stykker slik de gjorde tidligere. Det kommer enkle, litt stressede valg. Liverpool på sitt beste treffer på dette. De mangler kjemi og forståelse for hva de skal drive med, sa Stamsø Møller ved pause.

Gigantsjanse for Origi

Liverpools største sjanse før pause falt til Divock Origi etter et forferdelig forsøk på tilbakespill fra Ben Mee. Burnley stopperen sleivet ballen opp i lufta, og plutselig var Origi alene gjennom.

Alene med Nick Pope plasserte han imidlertid ballen i tverrliggeren og ned i Anfield gresset.

Mohamed Salah og Roberto Firmino fikk hvile fra start i torsdagens kamp, men ti minutter ut i andre omgang sendte Klopp sine stjerangripere på banen.

Begge fikk gode sjanser til å score det forløsende målet kort tid etter de ble byttet inn, men det ville seg ikke.

I stedet fikk gjestene straffe da Ashley Barnes gikk i bakken i duell med Alisson Becker. Straffen satte Barnes selv i mål til 0-1.

Neste oppgave for Liverpool blir nå FA-cupmøtet med Manchester United førstkommende søndag.

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her