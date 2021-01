Landslagstrener Eirik Myhr Nossum med ny falsk positiv koronatest

Da han ankom finske Ruka i fjor avla langrennstreneren en såkalt falsk positiv test. Nå har det skjedd igjen på finsk jord.

Det norske langrennslandslaget har reist til Lahti i Finland for å delta i verdenscupen. Dette er første verdenscupkonkurranse for de norske utøverne siden Ruka i fjor.

Ankomsten i Finland har imidlertid ikke gått helt som planlagt.

Positivt resultat

Rett etter ankomst Lathi tok nemlig trener Nossum den obligatorisk hurtigtesten. Ikke lenge etter kom den tilbake med positivt resultat, melder NRK.

- Ja, det er samme prosedyre som hvert år i Finland. Jeg testet positivt på den første antigentesten. Og da er prosedyren grei. Da må du inn og teste igjen, sier Nossum.

Denne gangen tok imidlertid 35-åringen det hele med stor ro, etter at det samme skjedde i finske Ruka før jul i fjor.

– I og med at den finske antigentesten ikke liker meg, så hadde vi planlagt for dette her. Da vi dro fra Norge, hadde jeg ingen nærkontakter på vei over. Jeg satt mutters alene på buss, fly og alt. Vi visste det var en risiko for at jeg testet positivt igjen, og da slipper jo resten av troppen i isolasjon, forteller Nossum.

Har en teori

Etter den positive hurtigtesten tok landslagstreneren en såkalt PCR-test og fredag morgen fikk han bekreftet at det ikke var noe Covid-19-smitte i kroppen.

Til NRK påpeker han at svaret på PCR-testen kom veldig fort, slik at det ikke ble mange timer i isolasjon på hotellet denne gangen.

Nossums teori om hvorfor han har testet positivt på den finske hurtigtesten to ganger på rad, er at testen reagerer på noen proteiner han har i kroppen og tolker dette som Covid-19-smitte.

Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus