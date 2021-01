Skuespiller Mira Furlan er død

Ble 65 år gammel.

Skuespiller Mira Furlan, blant annet kjent fra TV-serien «Lost», er død. Hun ble 65 år gammel.

Dødsfallet blir bekreftet på Furlans offisielle Twitter-konto, der det er delt et sitat fra henne, samt datoen hun døde og et bilde av henne. Ifølge innlegget gikk Furlan bort 20. januar.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

Fra Jugoslavia til USA

Furlan emigrerte fra tidligere Jugoslavia til USA i 1991, der hun lenge hadde jobbet som skuespiller. Også i den amerikanske filmbransjen klarte hun å utmerke seg, og hun har hatt flere store roller i både filmer og serier opp gjennom.

Hun er kanskje best kjent for rollen som Ambassadør Delenn i science fiction-serien «Babylon 5» fra 1990-tallet, men også i rollen som Danielle Rosseau i nevnte «Lost».

Ifølge iMDb har hun medvirket i over 25 amerikanske filmer, blant annet den kritikerroste «When Father Was Away On Business» fra 1985.

Skuespilleren etterlater seg ektemannen Goran Gajić og sønnen Marko Lav Gajić (22).

