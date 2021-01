- Å re opp sengen om morgenen kan gjøre mer forskjell enn du tror

I ukas Fysisk for Psykisk får du tips til å holde motivasjonen oppe i en vanskelig tid.

Terskelen for å trene har i utgangspunktet vært høy for mange, men har stadig blitt høyere, nå som flere og flere er bundet til å holde seg hjemme. For andre har nedstengningen av treningssentrene ført til omstrukturering av både plan og fokus, og tilrettelegging av trening.

I ukas episode av podkasten Fysisk for Psykisk har Silje Emilie tatt en prat med coach og PT Leif Erik Gladstad, som selv har selv måtte tilrettelegge hverdagen - både for deg selv og sine mange kunder. Hør mer om hans innspill og erfaringer med hvordan en omstilling av målsetninger kan ha en positiv effekt for kropp og sjel, i Fysisk for Psykisk.

Du finner podkasten blant annet i Spotify, Apple Podcasts eller Acast.

