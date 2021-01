Tobias Heintz er ferdig i Kasimpasa

22-åringen var på lån i Sarpsborg 08 forrige sesong, men returnerte til Tyrkia og Kasimpasa. Nå har partene blitt enige om å terminere kontrakten.

Saken oppdateres!

Det er Heintz agent, Artin Awihangi, som bekrefter dette til Nettavisen.

- Jeg kan bekrefte at det ikke i dag ble klart at Tobias ikke fortsetter i Tyrkia, og at vi nå ser etter andre alternativer.

Usikker fremtid

Tobias Heintz fortalte til Nettavisen før jul at det var uaktuelt å fortsette fotballkarrieren i Norge, etter det korte oppholdet i gamleklubben Sarpsborg 08.

Mossingen fikk så den overraskende beskjeden om å returnere til Tyrkia og Kasimpasa, men partene har nå blitt enige om å avslutte samarbeidet.

- Vi har mange interesserte klubber, i flere forskjellige ligaer, fortsetter Awihangi.

- Kan du si noe om hvor interessen kommer fra?

- Vi har hatt kontakt med en klubb fra Danmark, flere klubber i MLS og Polen. MLS er spennende for Tobias, men det har ikke vært noen konkrete samtaler enn så lenge.

