Helsedirektoratet vil fjerne karanteneunntaket for fotball

VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tyrkia i mars kan være i fare etter at Helsedirektoratet vil oppheve karanteneunntaket for fotballen.

Det er i dag et unntak i covid-19-forskriftens punkt 6f som gjelder for fotballkamper i Uefa-regi. Under dette unntaket slipper spillere karantene dersom de tester negativt ved ankomst Norge og gjennomfører tester hver tredje dag.

Unntaket gjelder også internasjonale kamper i håndball og enkeltstående kamper «etter nærmere vilkår».

Helsedirektoratet skriver i en redegjørelse at de ønsker at hele 6f strykes, og at unntaket dermed oppheves.

– Endringen i smittesituasjonen i Europa tilsier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpes, heter det.

Norge skal spille VM-kvalifiseringskamp mot Tyrkia på Ullevaal 27. mars, og Norges Fotballforbund har allerede luftet muligheten og nødvendigheten av å flytte kampen til utlandet.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til NTB torsdag at dette fortsatt vurderes, og at en konklusjon kan komme i neste uke.

