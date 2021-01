Lan Marie Berg med klar beskjed: Dropp diesel- eller fossilbilen så snart som mulig

Å kjøre fossilbil skal svi, mens det skal lønne seg å velge elbil.

Blant de sentrale delene av Oslo kommunes klimastrategi mot 2030, er at alle personbiler på hovedstadens veier skal være utslippsfrie i 2030.

Andelen elbiler gjennom bomringen i Oslo og Bærum har steget fra 8 prosent i 2016 til 21 prosent i 2019. MDGs Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, er klar til å finne frem både pisk og gulrot for at andelen skal øke hurtig videre.

– For å være tydelig: Det kommer til å bli dyrere og vanskeligere å kjøre fossilbil de neste årene, sier Berg til Aftenposten fredag.

Mer bompenger og dyrere parkering for fossilbilene

På den ene siden skal det være mer lønnsomt og enkelt å velge elbil, gange, sykkel eller kollektiv det kommende tiåret:

Byrådet skal bygge ut 100 kilometer ny og oppgradert infrastruktur for sykkel innen 2023.

Det vil komme tunge investeringer i kollektivtransporten - inkludert sentrumstunnel for T-banen og Fornebubanen.

Støtteordninger for etablering av ladeinfrastruktur og tiltak for økt bildeling.

På den andre siden vil det bli tøffere å være bensin- eller dieselbil-eier:

Mer bompenger

Dyrere og færre parkeringsplasser - men billigere elbilparkering.

«Summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene må opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken», skriver Byrådet i klimastrategien.

– I dag koster det mer å ta bussen enn å kjøre gjennom bompengeringen. Derfor må det bli dyrere å kjøre i bomringen. Det aller beste er å kjøre kollektivt, bruke sykkel eller gange. Det skal vi gjøre billigere, bedre og lettere, sier Lan Marie Berg til Aftenposten.

Hun peker på at en av tre husholdninger i Oslo i dag klarer seg uten bil, og at syv av ti i Oslo bruker kollektiv transport, sykkel og gange. Flere kjøper bruktbil. Seks av ti nye biler er elbiler.

– Det blir dyrere og vanskeligere fremover å kjøre fossilt, og enklere og lettere å kjøre kollektivt. For de aller fleste er det mest lønnsomme å bytte ut fossilbilen, sier Berg til Aftenposten.

– De som kjører bil er velstående, middelaldrende menn

Nylig åpnet regjeringen for at Oslo og Bergen kan innføre utslippsfrie soner. I Oslo vil sentrum fra Aker Brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i øst blir berørt. Målet er at første sone skal være på plass i 2023.

Nylig rykket Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og nyervervelsen Jan Bøhler ut mot byrådets planer. Duoen mente byrådets anti-fossilbil-politikk rammet skjevt og at innbyggere med lavest inntekt måtte ta de største kostnadene.

MDGs Berg fnyser av utslippet fra Sp, og sier til Aftenposten at det er feil at fattige rammes hardest.

– De som kjører mest bil, er velstående, middelaldrende menn, sier Berg, og peker på at innbygger med lavest inntekt bruker kollektiv mest.

Frps Bård Hoksrud er sterkt kritisk til uttalelsene fra byråden:

– Dette er galskap satt i system; å nekte folk å kjøre i soner i Oslo og ønske 100 kroner høyere bompenger for bensin og dieselbil. Alt tyder også på at man vil bilen til livs generelt, og de kommer ikke til å ha skrupler med å øke for elbiler når den tid kommer. Både bensin-, diesel- og elbilister kan vente seg en forferdelig «grønn» mandag hvis MDG får fortsette hjemme alene-festen, sier Hoksrud til NTB.

