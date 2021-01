Bergen håper på å starte massevaksinasjon i februar

Bergen kommune ser for seg å starte med massevaksinering i midten av februar dersom de får tilgang til nok vaksinedoser, opplyser helsebyrådet i Bergen.

– Det er usikkerhet knyttet til vaksineleveranser, men vår oppgave er å være klar når vaksinen kommer, sa helsebyråd i Bergen, Beate Husa på en pressekonferanse fredag.

Hun sier Folkehelseinstituttet forventer en stor leveranse av vaksinen AstraZeneca i februar, og at kommunen nå forbereder seg på å motta mange doser.

– Vi jobber derfor med planlegging av storstilt vaksinering tidligere enn det vi var forespeilet. Noen kaller det massevaksinering, men det vil fortsatt ikke være fritt fram for alle som ønsker å få vaksine enda. Det vil fortsatt være prioriterte grupper som får vaksinen, sa Husa.

– I Bergen regner vi med at fra midten av februar skal vi klare å vaksinere en firedel av kommunens innbyggere på to uker. Det vil i så fall innebære at vi har kommet så langt i prioriteringsrekkefølgen at vi i løpet av to uker kan vaksinere 26.000 risikopasienter og 34.000 personer mellom 60 og 79 år, sa Husa.

Så langt er 1.599 beboere og 56 ansatte ved sykehjemmene i Bergen vaksinert med første dose av koronavaksinen.

Husa la til at selv om vaksineringen er i full gang, vil det fortsatt bli en stund å vente for mange før det er deres tur til å få vaksine.

– Vi må være tålmodige. Og i ventetiden er det veldig viktig at vi følger smittevernrådene slik at smitteutbrudd ikke vanskeliggjør gjennomføringen av vaksineringen.

