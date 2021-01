Tidligere Premier League-klubb har signert norsk talent

18 år gamle Thelo Aasgaard har fått sitt gjennombrudd hos Wigan Athletic denne sesongen. Nå har han skrevet sin første profesjonelle kontrakt med den tidligere Premier League-klubben.

Aasgaard har skrevet sin første profesjonelle kontrakt med Wigan Athletic, ifølge lokalavisen Wigan Today. Kontrakten strekker seg frem til sommeren 2023.

Den norske 18-åringen, som har tre aldersbestemte landskamper for Norge, har spilt 13 kamper for League One-klubben i alle turneringer denne sesongen, etter å ha blitt flyttet opp i A-stallen før sesongen.

Tenåringen har startet fire kamper i League One denne sesongen, men i forrige serierunde mot Rochdale ble nordmannen byttet inn etter 54 minutter.

Aasgaard, som kom til Wigan som 16-åring fra akademiet til Liverpool, scoret sitt første målet sitt på seniornivå da de tapte 1-2 hjemme mot Oxford i november.

- I februar i fjor var Thelo tilbake fra skade, og var innbytter i FA Youth Cup-kvartfinalen mot Manchester United på Old Trafford. Mindre enn tolv måneder senere, har han nå signert sin første profesjonelle kontrakt etter å ha spilt 13 A-lagskamper i League One og scoret ett mål. Han er et eksempel på klubbens tålmodighet med å utvikle spillere som blomstrer sent, sa Gregor Rioch til lokalavisen Wigan Today.

Rioch har fulgt Thelo siden akademitiden i Liverpool.

- Jeg er utrolig stolt av ham. Han har fortjent denne nye kontrakten, og vi ser frem til å utvikle talentet hans videre og se ham flere ganger på seniorlaget til Wigan, sa Rioch.

Engelsk, League One. Det er bare å ta av seg hatten for det Wigan får til i det kaoset som hersker rundt klubben. Nylig kollapset forhandlingene med de spanske investorene som ville overta klubben. I følge den britiske avisen the Sun var Felipe Moreno, som også eier spanske Leganes, villig til å betale tre millioner pund for Latics, men da budet ble senket til 1,5 millioner pund gikk forhandlingene i stå.

Wigan mistet nesten hele laget før sesongen, og i løpet av høsten og vinteren har spillere kommet og gått fra klubben. Det samme har trenerne.

Avviste beilere fra Championship

Likevel har Latics fått en opptur de siste ukene. De har kun tapt én av de siste syv kampene, og nå har de kun to poeng opp til Rochdale som ligger på 18.-plass. I forrige serierunde spilte Wigan 3-3 mot nettopp Rochdale etter å ha ledet 2-1 og 3-2 underveis.

Wigan Athletic-administratorene har avvist Championship-klubbene som har vist interesse for forsvarsspillerne Tom Pearce og spissen Kyle Joseph. Samtidig har de hentet inn den tidligere Bolton-midtbanespilleren Zach Clough, men han har ikke spilt for førstelaget siden april 2019.

Latics er også på jakt etter forsterkninger defensivt etter at Curtis Tilt (Rotherham) og Darnell Johnson (Leicester), som begge har vært på lån, har returnert til klubbene sine. I tillegg dro Tom James til Salford City etter at utlånsavtalen med skotske Hibernian gikk ut.

Fleetwood sparket treneren

Lancashire-rivalene Fleetwood har tapt de tre siste kampene sine i alle turneringer etter at de sparket Joey Barton som manager. Fleetwood hadde ambisjoner om en playoffplass før sesongen, men det begynner å se vanskelig ut.

The Cod Army er allerede syv poeng bak Charlton som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket.

Fleetwood er uten seier i de fem siste League One-kampene, og nå skal de til DW Stadium hvor de har tapt de to siste kampene.

