- Mitt verste mareritt er at Vedum blir statsminister

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er ikke i tvil om hvem som er Venstres hovedmotstander.

Se videointerjvu med Unge Venstre-leder Sondre Hansmark her:

DEICHMAN/OPERAEN (Nettavisen): Knappe åtte måneder før stortingsalget, kaver regjeringspartiet Venstre på 2-tallet på meningsmålingene.

Det bekymrer ikke Unge Venstre-leder Sondre Hansmark:

- Det er mulig vi er litt naive, men det er ro og god stemning i partiet, så vi har tro på valgseier, sier Hansmark til Nettavisen.

Vi møter ham på Oslos nye storstue, Deichman bibliotek, for å høre om ungdomspartiet har en trylleformel som kan hjelpe moderpartiet.

- Venstre kan lykkes hvis våre statsråder kobles tettere opp mot Venstre og hvis vi klarer å kapre flere «lilla-velgere» fra Arbeiderpartiet (Ap), sier Hansmark.

- Mitt verste mareritt

Paradokset er at det kan lede til at hans verste mareritt blir en realitet:

- Det er mitt verste mareritt at Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister, fordi det vil reversere noe av det viktigste vi har fått til de siste årene og i regjering.

Han sikter til å kutte utslipp, ta imot flere kvoteflyktninger, nedleggelse av pelsdyrnæringen og en rusreform som hjelper – ikke straffer – de som sliter med avhengighet.

- Alt dette står i fare hvis Sp blir så store som meningsmålingene viser, og Vedum blir statsminister.

Venstre fikk 4,4 prosent oppslutning ved stortingsvalget i 2017.

- Alene-gang og egoisme

- Hva frykter du vil komme i stedet?

- Proteksjonisme og en drastisk svekkelse av det internasjonale samarbeidet. Vi vet at Sp vil melde Norge ut av EØS-avtalen, vår viktigste handelsavtale. De siste ukene har Sp og Vedum vært mest opptatt av å kare til seg mest mulig vaksine til Norge i stedet for en rettferdig fordeling på internasjonalt nivå, sier han - og legger til at:

- Den formen for alene-gang og egoisme dette vitner om, er jeg veldig redd skal prege statsministerens kontor, legger han til.

Hansmark mener man straks må stille Vedum til veggs på «de store spørsmålene i vår tid», og nevner hvordan man skal løse klimakrisen og hvordan erstatte de tusenvis av arbeidsplassene som går dukken hvis vi går ut av EØS.

- Dette er viktige spørsmål for velgerne, som Sp ikke har gode svar på, mener han.

Mener Sp svartmaler

- De er mer opptatt av å snakke om hvor ille alt går i Norge når sannheten er at mange piler peker i riktig retning.

Hansmark håper på borgerlig suksess til høsten, og lykkes ikke det, tror han en ny regjering med Ap og Sp er det mest aktuelle.

- Det vil være dårlig nytt for verdens flyktninger, rusavhengige og for at vi skal nå våre klimamål. Aps rolle kan bli ganske minimal, med målinger helt nede på 17-tallet og en ganske upopulær statsministerkandidat, konstaterer Hansmark.

- Hvem er Venstres hovedmotstander?

- Senterpartiet! Venstre og Senterpartiet står milevis fra hverandre i store saker, sier han - som mener at når det kommer til å ønske reformer velkommen, skrur Sp tiden 50 år tilbake.

- Så hva er din forklaring på at Sp når frem hos «folk flest», mens Venstre ikke klarer det?

- De er veldig gode på problembeskrivelser, men ekstremt dårlige på løsninger, sier han.

Mens mange spør om Vedum offentlig vil utfordre Støre, vil ingen i Sp si det høyt. De svarer at de vil ha fokus på saker – ikke enkeltpersoner.

Nettavisens gjentatt spørsmål til Senterpartiet om hvorvidt Vedum utfordrer Støre i statsminister-stolen, har til nå blitt avvist hver gang.

