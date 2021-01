Nordre Follo stenger ned etter utbrudd av mutert koronavirus

Det pågår et utbrudd av den britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo kommune. Alle barnehager og skoler stenges onsdag.



Ordfører Hanne Opdan (Ap) bekreftet utbruddet på en pressekonferanse fredag.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold beskrev situasjonen som alvorlig og uoversiktlig.

- Det gjelder en sterk anbefaling om å ikke ha gjester i hjemmet i det hele tatt. Det er også en sterk anbefaling om å ikke reise ut av kommunen. Alle som har planlagt helgeturer til andre kommuner i landet må, eller sterkt anmodes om å ikke foreta reisen. Vi håper på en kortvarig nedstengning, men nå må vi få oversikt, fortalte kommuneoverlegen til Østlandets Bland.



Myhrvold opplyser at det er et utbrudd på Langhus bo- og servicesenter. To tilfeller omhandler den britiske virusmutasjonen.

Torsdag ble det påvist ett tilfelle av virusmutasjonen i kommunen. Virusmutasjonen antas å ha dukket opp i London eller Kent i Storbritannia i september.

Saken oppdateres.

