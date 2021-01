- Oslo kan påvirkes av koronautbruddet i Nordre Follo

Utbruddet av koronavirusmutasjonen i Nordre Follo gjør at helsemyndighetene vurderer sterke smitteverntiltak i hele Oslo-regionen.

Helsedirektoratet skal ha pressekonferanse klokken 14.30. Den følger du direkte her:

Om det blir innført nye tiltak, legges fram på en pressekonferanse klokka 14.30 fredag.

- Tiltakene i nabokommunene kan bli påvirket av situasjonen i Nordre Follo, og risikoen for at viruset har spredd seg vil være avgjørende for våre råd, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

To sykehjemsbeboere på Langhus bo- og servicesenter er døde etter at de ble smittet av den britiske virusmutasjonen av koronaviruset. De var over 90 år gamle. Utbruddet inkluderer så langt 22 ansatte og tolv beboere i Nordre Follo kommune, og viruset kan også ha spredt seg til en barnehage, opplyser Helsedirektoratet i en pressemelding.

Fakta om den britiske virusmutasjonen To sykehjemsbeboere i Nordre Follo kommune er døde etter å ha fått påvist en mutert variant av koronaviruset. * De to beboerne var smittet av en variant av viruset kalt N501Y. Denne varianten først ble oppdaget i Storbritannia, og har siden blitt påvist i en rekke andre land. * Britiske myndigheter mener varianten er langt mer smittsom enn det «vanlige» koronaviruset. Virusvarianten antas å ikke være mer dødelig. * Oppdagelsen av den nye varianten førte til at regjeringen stanset direkteflyginger fra Storbritannia mellom 21. og 29. desember. Virusvarianten ble likevel registrert i Norge 27. desember. Senere har det vært flere tilfeller rundt om i landet. * En annen mutasjon, som er oppdaget i Sør-Afrika, har også skapt bekymring. Denne varianten kalles 501Y.V2. (Kilde: NTB).

Nordre Follo i full «lockdown»

Hele kommunen stenges nå ned fram til onsdag, og innbyggerne bes om ikke å reise noe sted.

- Dette er en alvorlig og uoversiktlig situasjon. – Vi er tilbake i den situasjonen vi var 12. mars. Vi må stenge ned hele kommunen, sier ordføreren, sa ordfører Hanne Opdan (Ap), på en hasteinnkalt pressekonferanse om mutantutbruddet fredag.

Helsedirektoratet har anbefalt Nordre Follo å stenge alle barnehager og skoler i kommunen i tillegg til skjenkesteder, bingohaller, svømmehaller og treningssentre. Direktoratet ber også alle som kan, om å ha hjemmekontor de neste dagene.

Ordføreren ber også kommunens innbyggere om ikke å ha gjester i hjemmet og ikke reise ut av kommunen.

- Det siste er veldig viktig, understreker hun.

Den britisk virusmutanten antas å ha dukket opp i London eller Kent i september og blir regnet for å være mer smittsom enn det opprinnelige koronaviruset.

- Fryktet og forventet

Helseminister Bent Høie (H) er svært bekymret, men han er ikke overrasket.

- Dette er en situasjon som vi har fryktet og forventet at kunne skje. Dette er det første eksemplet på at det er en spredning av dette viruset i Norge hvor vi ikke kjenner smitteveien, sier Høie i en pressemelding.

– Dette viser hvor viktig det er at vi opprettholder de nasjonale tiltakene og innreiserestriksjonene med karanteneplikt, understreker han.

Utbruddet bekymrer også avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

- Dette er alvorlig, siden vi foreløpig ikke har funnet noe kjent smittevei, for eksempel til reisende fra Storbritannia, for dette utbruddet, sier Vold i en pressemelding.

Ifølge kommunelegen i Nordre Follo førte et langtrukkent og uoversiktlig utbrudd ved bo- og servicesenteret til at kommunen kontaktet FHI, for å få gjennomført en DNA-sekvensering av noen av de positive koronatestene.

- Det viste seg å være det muterte viruset fra Storbritannia, opplyser kommunelege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Nabokommunene tar grep

Nesodden-ordfører Truls Wickholm ber innbyggerne i kommunen unngå all kontakt med Nordre Follo.

- Nordre Follo er nå helt stengt til og med onsdag. På pressekonferansen ba de egne innbyggere om å holde seg hjemme og ikke ha kontakt med andre fram til det. Det betyr at vi nå ber alle innbyggere i Nesodden om også å holde seg mest mulig i egen kommune, skriver han i en SMS til NTB.

Han ber nesoddinger unngå all kontakt med innbyggere fra Nordre Follo.

- Man skal ikke dra på besøk dit eller få besøk derfra. Dette gjelder også om det er egen familie, skriver Wickholm i SMS-en.

Møte med FHI og Helsedirektoratet

Sammen med ledelsen i de andre nabokommunene til Nordre Follo, blant annet Oslo, Ås og Frogn, deltar Nesodden-ordføreren i et møte med FHI og Helsedirektoratet klokka 13.30 fredag ettermiddag.

Ifølge Wickholm vil det der bli gitt informasjon på møtet, og i etterkant av vil det bli gjort nye vurderinger.

- Men så langt kan vi uansett si dette tydelig. Unngå all kontakt med Nordre Follo. Slik de også selv har bedt om, sier Nesodden-ordføreren.

Også i Ås blir det nå vurdert hva de skal gjøre etter utbruddet i nabokommunen.

- Vi har bedt om at det blir skissert noen råd. Vi har et felles bo- og arbeidsmarked, og kommunene våre går veldig tett inn i hverandre, sier kommunedirektør Trine Christensen i Ås kommune til NTB.

Det blir deretter et møte i kommunens kriseledelse klokka 14.30, hvor kommunen skal vurdere hva de skal gjøre videre.

– Vi jobber med å skaffe oversikt, sier Christensen.

Frogn kommune har satt kriseledelse og vurderer ekstra tiltak i samråd med FHI, statsforvalter og våre nabokommuner.

– Vi oppfordrer umiddelbart til ekstra varsomhet ved utreise ut av vår kommune og i særdeleshet mellom kommunene i regionen. FHI oppfordrer folk i Follo-regionen om å holde seg hjemme og unngå besøk. Vi anmoder om økt smitteoppmerksomhet hos alle våre innbyggere, sier ordfører Hans Kristian Raanaas i en epost til NTB.

Han opplyser at kommunen kommer tilbake med nærmere tiltak i løpet av dagen.

