Voldtektsdømt trener viste politiattest og kom seg tilbake til idretten: Politiet henla anmeldelse om forfalsket attest

Idrettsklubb på Romerike anmeldte treneren som nå er tiltalt for overgrep mot et barn under 14 år, men politiet henla saken. Uheldig, mener offerets bistandsadvokat.

26. januar starter rettssaken i Nedre Romerike tingrett, mot en mann i 50-årene som er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 14 år.

Mannen var før anmeldelsen i fjor vår trener i en idrettsklubb på Romerike og skal etter tiltalens ha forgrepet seg på en av medlemmene i klubben.

Feil i systemet

Han er tidligere dømt for et lignende tilfelle på 90-tallet, da han måtte sone tre år i fengsel for både drapstrusler og voldtekt av en 13 år gammel jente.

Det har derimot ikke hindret mannen i å få innpass i en ny idrettsklubb, hvor han i følge tiltalen skal ha begått en liknende handling på nytt.

Hvordan han har kommet seg inn i klubben er usikkert, men høsten 2019 valgte idrettsklubben å anmelde treneren for forfalskning av politiattesten.

- Det var tidligere forhold som skulle fremkommet på en slik politiattest, men det gjorde det ikke. Så kan man jo lure på hvorfor det. Vi har jo ikke den i hende, så vi kan ikke bevise noe, men den må enten ha vært forfalsket eller på en eller måte utstedt på feil grunnlag, noe som vi bare kan spekulere i, sier klubblederen til Nettavisen.

Mannen er tidligere dømt for forfalskning av faktura, og måtte i 2015 sone en straff på 15 dager i fengsel for forholdet.

- Oppgitt

Det som derimot skjedde i etterkant av fjorårets anmeldelse var at politiet valgte å henlegge saken, noe som har fått offeret og offerets bistandsadvokat til å reagere.

- Jeg kjenner at jeg er oppgitt over politiets valg om å henlegge saken. I lys av de sakene dere skriver om også, syntes jeg det er rart at de tar det valget. De (fornærmede og pårørende red.anm.) synes det var uheldig at saken ble henlagt, men vi håper den rettslige behandlingen likevel kan bringe klarhet i hva som har skjedd.

- Hva gjør henleggelsen med deres videre arbeid med saken?

- Denne henleggelsen påvirker ikke den andre saken slik jeg ser det. I lys av de sakene dere skriver om, synes jeg det generelt sett er viktig å belyse eventuelle sårbarheter ved systemet. Hva er det som har skjedd her?, fortsetter Rygg.

Da Nettavisen ringer har ikke Rygg snakket med klienten som en eventuell klage på henleggelsen, men i etterkant valgte de å legge inn en klage på politiets beslutning.

Statsadvokaten henla klage

Klagen ble tatt opp av statsadvokat Irlin Irgens, men det ble ingen endring i utfallet av henleggelsen.

- Den er henlagt av politiet etter bevisets stilling, og den er påklaget inn hit og behandlet av meg. Jeg avviste den klagen på bakgrunn av det ikke er tilstrekkelig med bevis på at han har forfalsket den attesten, sier statsadvokat Irlin Irgens til Nettavisen.

- Mannen er tidligere dømt for forfalskning?

- Ja, det kan selvfølgelig være en indikasjon, men det er ikke tilstrekkelig med indikasjon. Det er et krav om at man skal kunne bevise det ved en hver fornuftige tvil, og da er det for mye uklarheter rundt dette. Jeg er derfor enig med politiet og opprettholder henleggelsen, så den saken er nå lagt dø.

Dette er hva bistandsadvokat Annette Rygg hadde å si til Irgens valg om å stå ved henleggelsen:

- Vi forholder oss til at saken er henlagt. På generelt grunnlag er det ønskelig å få belyst en slik sak så godt som mulig. Det er uheldig dersom feil eller mangler ved rutiner ved utstedelse av politiattest svikter, slik at personer som ikke skulle fått treneransvar godkjennes. Hva som har skjedd i denne saken er uklart, og vi håper at den rettslige behandlingen vil kunne belyse dette.

- Tøft for familien

Bistandsadvokaten forteller videre at situasjonen har vært en stor påkjenning for både offeret, og offerets familie.

- Det er klart at dette har vært veldig tøft, og det er det ikke noe tvil om. Av hensyn til barnet og familien ønsker jeg ikke å kommentere dette nærmere.

- Hva mener du bør gjøres annerledes i klubber for å hindre en slik situasjon i fremtiden?

- Jeg tenker jo at det er viktig å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd her. Hva man kan lære av det er litt vanskelig, når man ikke vet hva som har skjedd. Hvis det er svikt i rutinene må klubben skjerpe inn det. Hvis selve politiattest er endret på, er det slik jeg forstår ikke noe idrettsklubben får sjekket direkte. Det er ikke første gangen, og det kommer helt sikkert ikke til å bli den siste heller.

Rettssaken mot den tiltalte treneren er berammet til å gå i Nedre Romerike tingrett fra 26. til 29. januar.

