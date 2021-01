Rolig smittesituasjon i Tromsø

Tromsø kommune starter å gi dose to av koronavaksinen på sykehjemmene neste uke. Så langt har kommunen satt over 700 vaksiner i regi av kommunen.

I tillegg vaksinerer UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) sine ansatte, sa smittevernoverlege i Tromsø Trond Brattland på en pressekonferanse fredag. Neste uke starter kommunen å gi dose to på sykehjemmene.

– Og neste uke åpner vi for vaksinering på vårt vaksinasjonssenter. I første omgang til personer over 85 år.

– Vi har fortsatt begrenset tilgang på vaksiner og vi har bare satt av 140 til vaksinasjonssenteret neste uke. Det betyr at driften der nesten er å regne som prøvedrift. Det ser ut som det vil gå et par uker før vi kan regne med å øke antall vaksinedoser der, sa Brattland.

I Tromsø er smittesituasjonen for tiden rolig. Det siste døgnet er det kun registrert ett nytt smittetilfelle. Her er personen antatt smittet i utlandet.

– Nesten all smitte som blir påvist kommer utenfra. Importsmitten har i noen tilfeller smittet videre, men da kun til husstandsmedlemmer. Det er en veldig god situasjon og som er grunnlaget for at vi ikke innfører ytterligere tiltak enn de som allerede nasjonale myndigheter har innført, sa Brattland.

– Nå håper vi på å holde smitten lav i Tromsø mens vi får vaksinert flest mulig av innbyggerne i risikogruppen. Når de er vaksinert har vi som samfunn en større tåleevne for pandemien.

(©NTB)

