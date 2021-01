Bølleringte og rundlurte Trump på Air Force One: - Hysterisk morsomt

Donald Trump skal ha blitt tulleoppringt på Air Force One og trodd at han snakket med en TV-kjendis.

Personen i andre enden av røret skal ha utgitt seg for å være TV-personlighet og tidligere avisredaktør Piers Morgan (55).

Hendelsen skal ha skjedd i oktober i fjor da daværende president Trump befant seg om bord på presidentflyet Air Force One. Trump var på vei ned til Florida for å stemme, ifølge BBC.

Morgan bekrefter hendelsen i et intervju med BBCs Americast podcast.

- Akkurat nå føles det som vi er i starten av en zombie-skrekkfilm

- Hysterisk morsomt

Morgan omtaler hendelsen som en «hysterisk morsom historie». Trump innså at han var blitt lurt trill rundt først dagen etter tullesamtalen, da han snakket på telefonen med den ekte Piers Morgan.

- Noen hadde ringt ham opp dagen før, og kom gjennom til Air Force One, og utgitt seg for å være meg. De hadde en samtale der Trump trodde han snakket med meg, sier Morgan.

Morgan utdypet ikke hva som ble sagt under tullesamtalen, og identiteten til personen bak tulleoppringningen er heller ikke kjent.

BBC har vært i kontakt med Secret Service vedrørende tulleoppringningen, men ikke fått noen kommentar.

Bitre uvenner

Trump og Morgan har kjent hverandre i over et tiår, men ble bitre uvenner etter at Morgan åpenlyst kritiserte presidentens håndtering av korona-krisen i fjor.

Morgen, som er programleder for «Good Morning Britain», var deltager i kjendisvarianten av «The Apprentice» i 2008 med Trump som programleder.

Morgen beskriver Trump som en «ubrukelig leder» og trekker fram at 74-åringen har «karakterbrister som kronisk narsissisme og et begjær for at alt skulle dreie seg om ham».

Flere statsledere har blitt lurt

Trump er ikke den eneste kjendisen eller statslederen som har blitt rundlurt av tulleoppringinger.

Både den kanadiske statsministeren Justin Trudeau og den britiske statsministeren Boris Johnson (da han var utenriksminister) skal ha blitt tulleoppringt og lurt til å tro at de har snakket med noen andre, ifølge BBC.

Prins Harry skal ha blitt lurt til å tro at han snakket i telefonen med den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg i fjor, mens det i realiteten var en russer han snakket med, ifølge Sky News.

