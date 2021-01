Målrettede, kraftfulle tiltak skal isolere utbruddet av mutert virus

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier man håper å isolere utbruddet av det muterte viruset med ukjent smittevei gjennom målrettede smittetiltak.

Etter at det fredag ble kjent at det er et smitteutbrudd med den muterte britiske virusvarianten i Nordre Follo. Utbruddet berører også de nærmeste kommunene, blant annet Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss og Vestby.

– Vi opplever nå, med det viruset vi har blitt kjent med, at det er veldig vanskelig å holde kontroll på det. Vi må ha veldig kraftfulle tiltak for å holde kontroll. Det betyr at hvis vi skal fortsette å ha kontroll, må vi ha et høyere tiltakstrykk. Og det er naturligvis en veldig krevende situasjon å være i, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse fredag.

– Derfor håper vi at det går an å isolere dette utbruddet raskt og effektivt gjennom målrettede tiltak i de kommunene det er snakk om. Men det er ingen garanti for at vi ikke får en bredere virusspredning i landet, sa helsedirektøren.

Det muterte viruset er opptil 70 prosent mer smittsomt enn det vanlige koronaviruset, og kan øke R-tallet med 0,4, ifølge Guldvog.

(©NTB)

