Schumer: Pelosi sender riksrettstiltalen mot Trump til Senatet mandag

Tiltalen mot Donald Trump blir etter planen sendt til Senatet mandag, hvilket blir startskuddet for riksrettssaken mot USAs tidligere president.

Senatets flertallsleder Chuck Schumer opplyste fredag at lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kommer til å sende riksrettstiltalen mandag.

Rettssaken mot Trump starter idet hun sender tiltalen for oppvigleri av opprøret til Senatet. Foreløpig har Pelosi holdt kortene relativt tett til brystet.

– Det blir en rettssak, sier Schumer.

Historisk

Trump er den første amerikanske president som blir stilt for riksrett to ganger. Han blir den første som stilles for riksrett etter at han har forlatt Det hvite hus.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, foreslo torsdag imidlertid å starte rettssaken i midten av februar, slik at Trump får tid til å forberede forsvaret sitt.

I en uttalelse foreslo McConnell at Representantenes hus sender tiltalen torsdag 28. januar, og at aktoratet og presidentens forsvarere får to uker på seg til forberedelser. Selve rettssaken ville etter et slikt forslag trolig begynt først i midten av februar.

Rask prosess

– Republikanerne i Senatet står samlet bak prinsippet om at Senatet som institusjon, presidentembetet, og den avgåtte president Trump alle fortjener en fullverdig og rettferdig prosess som respekterer hans rettigheter, og de alvorlige saklige, juridiske og grunnlovsmessige spørsmålene som må stilles, sa McConnell i uttalelsen.

Han la også til at dette særlig gjelder med tanke på den raske gjennomføringen av tiltaleprosedyren i Representantenes hus. Tiltaleskriftet ble lagt fram i kammeret 11. januar og godkjent allerede to dager senere.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot