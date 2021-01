Oslo ber regjeringen sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner

Oslos helsebyråd Robert Steen mener koronautbruddet i Nordre Follo gjør at alle positive prøver i regionen må analyseres for å se om det er det muterte viruset.

Et utbrudd av den britiske muteringen er påvist i Nordre Follo og kan ha pågått ukontrollert i flere uker. Kommunen er Oslos nabo i sørøst, og helsebyråden vil derfor at alle koronaprøver i Oslo-regionen skal granskes for å se om det er den muterte varianten eller ikke.

– Denne nøkkelen er det staten som sitter på. Etter den situasjonen som har oppstått i Nordre Follo, ber vi regjeringen sørge for at alle prøver analyseres for å se om det er den muterte varianten, sier Steen til NTB.

– Hvis vi kan gå fjorten dager tilbake i tid også, da tenker jeg at vi har ganske god kontroll, sier helsebyråden.

