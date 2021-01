Seks tilfeller av britisk virusvariant i Oslo

Det bekrefter helsebyråd Robert Steen til Avisa Oslo. Fredag kveld sitter hele byrådet i krisemøte.

Saken oppdateres.

Den britiske koronavirusvarianten skal først ha blitt oppdaget i desember i fjor. Det er usikkert hvor mange tilfeller det er i hovedstaden per nå, men Steen ønsker å få analysert alle positive koronatester for å få avdekket hvor mange tilfeller det totalt kan være snakk om.

– Vi har hatt seks tilfeller av den britiske koronavirusvarianten i Oslo fra desember til dags dato. Alle er smittesporet og satt i karantene, sier Steen til Avisa Oslo.

Totalt i Norge har det vært konstatert 33 tilfeller av den britiske koronavarianten, opplyser helsebyråden. Fredag kveld opplyser kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold under et formannskapsmøte at det er fire bekreftede nye tilfeller av mutantviruset i kommunen, det skriver NRK.

Helseminister Bent Høie (H) bekrefter overfor NRK at regjeringen er klar til å komme med tiltak fredag kveld.

Helsedirektoratet varsler at de sammen med Folkehelseinstituttet foreslår regionale smitteverntiltak.

Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo. Det er enighet i kommunene om behovet for en koordinert samordning.

Les flere saker hos Avisa Oslo her!

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året