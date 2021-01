Det er påvist fire nye tilfeller av det muterte viruset i Nordre Follo, opplyste kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold på fredagens møte i formannskapet.

Kommuneoverlegen understreket ifølge NRK at det er stor risiko for videre spredning av viruset.

Kommunen ble tidligere fredag stengt ned som følge av et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten. To personer ved et sykehjem på Langhus døde etter å ha blitt smittet av virusvarianten.

(©NTB)

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året