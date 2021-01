Dortmund snublet igjen da Haaland scoret to

Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål for Borussia Dortmund, men lagkameratene sviktet i avgjørende situasjoner mot Borussia Mönchengladbach.

MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND 4-2:

Med ett poeng på de siste tre kampene peker pila nedover for Borussia Dortmund, og fredag kveld ble det nytt tap borte Borussia Mönchengladbach.

Erling Braut Haaland scoret begge målene for gjestene, men det hjalp lite da Dortmund-keeper Roman Burki måtte hente fire baller ut av nettet.

Haaland: - Jeg er så forbannet nå

I et intervju etter kampen gjorde Erling Braut Haaland lite for å skjule sin misnøye. Særlig lagets prestasjoner på defensiv dødball får Haaland til å reagere.

- Vi må analysere og trene på det, for dette er ikke godt nok. Akkurat nå er jeg så forbannet nå at du aner ikke. For det første kan vi ikke slippe inn så mange mål på dødball. Hadde vi vært et topplag på dødballer, hadde vi vunnet i dag, så det er det første vi må jobbe med, sa Haaland i et Viasat-sendt intervju.

Viasats fotballekspert Morten Langli mener det er tydelig at ikke alt er som det skal i Dortmund-troppen.

- Det er tydelig at det er litt misnøye i gruppa der. Delaney etter den forrige kampen klaget på innstilling og kropsspråk. Det er alt annet en god stemning i den spillergruppa der, og det er selvfølgelig avhengig av resultater, sier Langli.

- Han spiller at han gjør en god kamp, og føler seg kanskje litt sviktet av lagkameratene, som ikke kommer opp på samme nivå. Han viser det litt med kropsspråket og. Det er ikke alle på det laget som har like god innsats og innstilling eller det samme nivået på de sportslige prestasjonene, sier Langli videre.

Se høydepunktene fra kampen:

Før jul fikk Lucien Favre sparken fra stillingen som trener i Dortmund, og Edin Terzic tok over midlertidig. Det var ventet at Terzic ville lede laget ut sesongen, men med tanke på den siste tids resultater, tviler Lars Tjærnås på det.

- Jeg er ganske sikker på at han ikke kommer til å gjøre det, for det er altfor dyrt å ikke havne på topp-fire. Det koster rett og slett for mye å ha en trener som sørger for at du ikke vinner fotballkamper, sier Tjærnås.

Målfest

Målfesten startet da Gladbach-stopperen Nico Elvedi dukket opp på bakre stolpe og headet inn et frispark fra Jonas Hofmann etter elleve minutters spill.

Midtveis i omgangen var det Dortmunds superduo Haaland-Sancho sin tur til å vise seg fram. Jadon Sancho avanserte med ballen og stakk perfekt gjennom til Haaland, som fra spiss vinkel chippet ballen lekkert over Yann Sommer og stang inn.

Seks minutter senere rullet gjestene opp nok et vakkert angrep, som endte med at Sancho igjen dyttet ballen videre til Haaland. Nordmannen vendte raskt om og dunket inn 1-2 i hjørnet.

Nico Elvedi ville imidlertid ikke være noe dårligere, og da Dortmund-keeper Roman Burki ga en farlig retur på et frispark fra Lars Stindl, var midtstopperen frampå igjen og satte inn utligningen.

Thuram med spikeren i kista

Målfesten fortsatte etter pause, og etter 49 minutter Ramy Bansebaini som på vakkert vis gikk av Julian Brand, før han dunket inn 3-2 i det lengste hjørnet for Gladbach.

Etter 78 minutters spill ble Dortmund nok en gang straffet på dødball, da Florian Neuhaus svingte inn en corner fra venstre. Marcus Thuram steg til værs og stanget inn 4-2.

