Vant over 100 millioner kroner i Eurojackpot

Man trengte ikke reise langt for å finne storvinneren denne gangen.

En svensk spiller vant førstepremiepotten alene denne gangen. Dermed er det en pengepremie på cirka 103 millioner norske kroner på vei til Sverige.

Dette er Eurojackpot-tallene svensken traff på:

Hovedtall: 40 - 41 - 38 - 48 - 46

Stjernetall: 6 - 2

Selv om ingen nordmenn fikk smake på førstepremien nå, blir det alltid minst en norsk millionær i Eurojackpot. Norsk Tipping trekker en vinner blant de norske kupongene hver uke, og det fikk en 30 år gammel mann fra Rogaland kjenne på.

- Føles uvirkelig

Vinner du den nasjonale trekningen venter det deg 1 million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner. Da er det ikke uventet at det ikke blir en rolig fredagskveld for personen som får høre det. Norsk Tipping avbrøt nemlig det som til nå hadde vært en avslappet kveld for vinneren.

Vinneren hadde derimot tatt initiativ tidligere på kvelden, da han sendte sitt Eurojackpot-spill bare en halvtime før spillstopp. Kvelden fortsatte derimot med matkos og Game of Thrones-titting. At han skulle bli oppringt fra Norsk Tipping bare en time senere hadde han aldri trodd.

- Tuller du med meg? Nå ble jeg gira her, sier mannen og setter serien på pause.

30-åringen var kjent med tilleggspremien og tittelen nasjonal vinner, men hadde problemer med å ta inn over seg at han var den heldige.

- Dette er jo noe man drømmer om, og det føles derfor uvirkelig å snakke med dere nå, forteller rogalendingen.

I tillegg til å vinne 1 million kroner mottar vinneren et reisegavekort på 100 000 kroner fra Berg-Hansen. Den reiseglade mannen ser frem til å bruke det.

- Jeg er veldig glad i å reise og ønsker meg til varmere strøk når det blir mulig. Men, det får jeg ta når den tid kommer. Nå er jeg uansett veldig glad og det blir nok en feiring i kveld. Spørs om jeg klarer å se mer Game of Thrones, avslutter han og ler.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Neste uke er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpots førstepremiepott.

Vinnersjanse Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersjansen ca. 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersjanse i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2020: 2 947 840

Antall førstepremieutbetalinger i 2020 (Norge): 1

Antall millionærer i 2020 (Norge): 77

Høyeste premieutbetaling i 2020 (Norge): 485 100 285 kr