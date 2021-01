Nei, skirenn er ikke livsnødvendige

Til tross for at pandemien har satt hele verden i brann, så skal det arrangeres verdenscup i så vel Norge som Sverige de neste ukene.

Ut fra rådende koronasituasjon forstår jeg ikke de idrettslederne og ministrene som åpenbart anser skikonkurranser som livsnødvendige.

Vi har rukket å bli mange nå, som på et eller annet vis har fått viruset og dets konsekvenser nært innpå oss. Som har fått dødsbudskap eller rapporter om nære, kjære og venners symptomer og lidelse.

Senest i går fikk jeg beskjed om at en journalistkollega måtte gi tapt for covid-19.

Pandemien er ikke over.

Les også: Stanser barneidrett i Oslo-området

Den fortsetter å holde oss mennesker i et jerngrep. Den setter sine spor i manges kropper og sjeler.

Skiløpere jeg kjenner i Sverige har blitt ordentlig syke og kjemper for å få tilbake kapasiteten et halvt år etter at smitten angrep dem.

Varsellampene blinker.

Jeg deler den norske stjernen Johannes Høsflot Klæbos kloke resonnement og respekt for sykdommen. Han avstår heller fra å konkurrere enn å risikere å bli sjuk og sette sin fremtidige karriere på spill. Ikke engang VM i Oberstdorf er selvskrevet for Byåsen-løperen hvis pandemien fortsatt herjer i Angela Merkels nå mer eller mindre stengte Tyskland.

Les også: Kitzbühel-utfor avlyst: Jansruds revansj må vente

Som svensk osloborger fikk jeg nylig være med i en undersøkelse, blant annet om hvordan jeg vurderer regjeringens handlekraft for å stoppe smitten.

Jeg ga høyeste karakter til så vel regjering som helsedirektoratet. Det hadde jeg definitivt ikke gjort i Sverige.

Men når kulturminister Abid Raja (V) ved lunsjtider fredag står på talerstolen på regjeringens pressekonferanse og gir Norges Skiforbund klarsignal for å arrangere verdenscupkonkurranser i hopp, kombinert og langrenn i Lillehammer, Holmenkollen og Vikersund, tar jeg hånden til pannen.

Dette føles virkelig veldig tvilsomt, Abid!

Hvordan tenker regjeringen her? Ok, for totalt 30 verdenscupkonkurranser med deltakere fra 25-30 ulike nasjoner.

Samtidig som jeg hører på Raja ruller nyhetsflashene i nedre del av TV-skjermen om et utbrudd av det britiske muterte viruset i Norde Follo, som av Helsedirektoratets eksperter anses betydlig mer smittsomt enn det som plager oss nå.

Hvis ting går galt kan det muterte viruset forårsake en tredje bølge. Men det ser ikke ut til å bite på verken idrettens eller regjeringens representanter.

Ligningen går ikke opp når regjeringen velger å høre mer på hvilke trygge protokoller og tiltak som arrangører, nasjonsforbund og Det Internasjonale Skiforbundet har, enn ekspertene i Helsedirektoratet, som ikke ville gjøre noen unntak fra karantenebestemmelsene for verdenseliten i de ulike skigrenene.

Betyr skirenn virkelig så mye at regjeringen synes det er verdt å kjøre over Helsedirektoratets råd?

Markeringen gjør meg bekymret.

Jeg vil ikke annet enn at Kollen-helgen skal kunne gjennomføres, men jeg kjenner også stor ydmykhet, lojalitet og tillit til det ekspertene og representantene for Helsedirektoratet sier.

De vet best, tenker jeg.

Les også: Eksperten advarer foran VM: - Norge er ikke hva det en gang var

I Sverige er det ikke noe stort tema om Falun eller Ulricehamn skal arrangere verdenscuphelger i månedsskiftet og første helgen i februar.

Ikke en lyd fra statsepidemolog Anders Tegnell eller statsminister Stefan Löfvén. Det Svenske Skiforbundet kjører offensivt og ser ikke ut til å se noen farer i det hele tatt.

Tvert imot så jubles det på Idre Fjäll i Västra Dalarna for at forbundet medvirket til at fjellanlegget for ta over vertskapet fra Kina.

At drøyt 10.000 har dødd på grunn av covid-19 virker ikke å ha noen betydning.

Money talks, tydligvis.

Norges idrettspresident Berit Kjøll sier på fredagens pressekonferanse:

- Vi er ydmyke og takknemlige for beslutningen regjeringen har tatt.

Samt:

- Jeg føler meg trygg på at de strenge smittevernsprotokollene som ligger til grunn for arrangementene gjør at dette kan gjennomføres på en trygg og god måte. Vi er at protokollene har fungert godt med lite smitte blant utøvere og i samfunnet.

Hvis jeg var i regjeringen ville jeg valgt å lytte til Helsedirektoratet, med Bjørn Guldvog og Espen Rostrup Nakstad i spissen og ikke på Berit Kjølls argument.

Visst er skisport viktig. Vi trenger TV-underholdningen kanskje mer enn noen gang når mange av oss sitter isolert eller bare har få sosiale kontakter om dagen.

Men det er ikke til hvilken som helst pris. De sakkyndiges råd bør få råde.

Les mer Sist langrennslandslaget dro på tur ble det drama: - Nå må jeg sitte på dass på flyet

Les mer Iversen tror Nilsson tenner på alle plugger: - Forbannet og irritert

I det store og hele, når samfunnet delvis er nedstengt og folk lider, sliter og mister jobben og går konkurs, forstår til og med de fleste i idretts-Norge at vi har havnet i en svært spesiell situasjon, der ikke engang verdenscuprenn i langrenn, hopp eller kombinert er livsnødvendige.

Vi må tåle det.

Hvem tar ansvaret hvis noen av konkurransene blir smittebomber og bidrar til et enda større elende?

Importsmitten er jo den regjeringen har uttrykt størst uro for. Men tydeligvis ikke innenfor idretten.

Jeg forstår ordføreren i Oslo, Raymond Johansen (ap) som uttrykker at det er galskap av regjeringen å kjøre over Helsedirektoratet i en hverdag der byrådet bønnfaller innbyggerne om å følge regler, holde seg innenfor grensene, holde avstand og ikke gjøre unødvendige ting.

Det er lett å forstå Johansen.

Skirenn er viktige. Men ikke livsviktige i en ekkel pandemi-tid.

/Torbjörn Nordvall

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året