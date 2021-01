Lørdagens Premier Leaugue-rykter

Arsenal er ute etter flere nye fjes, mens en gammel Martin Ødegaard-kjenning nærmer seg en annen Premier League-klubb.

Arsenal viser interesse for å hente venstrebacken Ryan Bertrand (31) fra Southampton, skriver Evening Standard.

Gunners ser etter et alternativ til Kieran Tierney (23) på venstresida i forsvaret. Bertrands samtaler om en forlengelse med Southampton har støtt på grunn som en følge av 31-åringens ønske om høyere lønn.

Manager Mikel Arteta og den øvrige ledelsen i Arsenal virker stadig tryggere på at Martin Ødegaard (22) kan ankomme klubben på lån fra Real Madrid ut sesongen, hevder Goal.com.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil uttaler ifølge samme nettsted at forhandlingene mellom Willian José (29) og Wolverhampton har kommet et godt stykke på vei.

Også Wolves-kollegaen Nuno Espírito Santo erkjenner at forhandlingene om Real Sociedad-spissen er kommet et godt stykke på vei, men avslår å kommentere saken mer før kontrakten er signert.

Tottenham-manager José Mourinho toner ned spekulasjonene om at Spurs er i ferd med å gjøre et framstøt mot Southamptons stjernespiss Danny Ings (28). Det melder i alle fall Eurosport.

Samme sted rapporteres det at Liverpool kommer til å prioritere å få i land en en kontraktsforlengelse med langtidsskadde Virgil van Dijk (29) først, før de begynner på forhandlinger med Mohamed Salah (28).

Både Liverpool og Manchester United har følere ute etter Bayern Münchens unge midtbanetalent Jamal Musiala (17). Daily Express skriver at unguttens samtaler om en forlengelse med sin nåværende klubb har stoppet opp.

Daily Mail rapporterer at Manchester United-stjernen Paul Pogba (27) kommer til å avvente en beslutning om hvor han skal fortsette spillerkarrieren til etter sesongen. Den franske VM-vinneren vil nemlig se an om United klarer å sikre seg Premier League-tittelen først.

Leicester og manager Brendan Rodgers kan komme til å se mot nordirens tidligere arbeidsgiver Celtic for å finne en arvtaker til storscorer Jamie Vardy (34).

Den franske spissen Odsonne Edouard (23) står på blokka til Leicester, ifølge Talksport, og blåtrøyene vurderer å gjøre et forsøk på å hente ham til King Power Stadium.

Samtidig inrømmer Rodgers at Leicester vil ha inn en offensiv midtbanespiller i dette overgangsvinduet, og at Inters Christian Eriksen (28) er et spennende alternativ, skriver Daily Mirror.

Eriksen kan dog vise seg å bli for dyr for Leicester, ettersom «The Foxes» ikke er villig til å betale hele danskens nåværende lønn på nærmere 3,47 millioner kroner.

Crystal Palace skal være villig til å selge den belgiske spissen Christian Benteke (30), hevder Daily Mail. West Bromwich påstås å ha meldt interesse for den tidligere Liverpool- og Aston Villa-profilen.

The Guardian kan meddele om at West Ham forbereder seg på å tilby en ny avtale til manager David Moyes ved sesongslutt.

Newcastle-manager Steve Bruce vil gjerne ha inn Bournemouths tekniske trener Graeme Jones i støtteapparatet sitt. Det melder The Sun.

