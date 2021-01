Nedstengning av Oslo-regionen – kjøpesentre stenges, skolene på rødt nivå

Det innføres strenge smitteverntiltak i nabokommunene til Nordre Follo og ni andre kommuner. Det oppjusteres til rødt nivå i barnehager og skoler.

OSLO (Nettavisen): – Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, innleder helse- og omsorgsminister Bent Høie med på pressekonferansen.



Han understreker at innsatsen som alle som bor i Oslo-området, ikke bare er med på innsats for dette området, men for hele landet.

Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra klokken 12 lørdag.

Et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten førte til at Nordre Follo fredag stengte ned kommunen. Kun butikker som selger nødvendige varer får holde åpent.

- Dette vil være krevende for mange, og mange vil føle at de går en usikkerhet i møte. Men vi gjør dette for å slå ned smitten som vi nå står overfor, sier Høie videre.

Skoler og barnehager ble stengt fram til onsdag.

Det bor 60.000 i Nordre Follo, og det er stor trafikk til og fra nabokommunene. Den muterte virusvarianten kan ha vært i omløp i flere dager.

Dette er tiltakene

Fra lørdag 23. januar kl. 12 innføres følgende tiltak:

Kjøpesentrene stenges.

Det oppjusteres til rødt nivå i barnehager og skoler.

Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra kl. 12.00 lørdag.

Vinmonopolet stenges til 31. januar.

Påbud for hjemmekontor.



Alle som er i høyrisikogrupper skal holde ekstra avstand til alle de bor med - og ellers. De bør også få hjelp med å gjøre matinnkjøp. De bør leve mest mulig tilbaketrukkent.

På videregående skoler skal det innføres digital undervisning.

Stans i breddeidrett for barn og voksne. Kor, korps og teater og så videre.

Serveringssteder stenges.

Bingohaller, bowlinghaller, og underholdningsaktiviteter stenges.

Nærmest full «lockdown»

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at regjeringen innfører påbud om hjemmekontor for dem som kan, forbyr arrangementer inne og ute og skjenkestopp for Nordre Follo og kommunene rundt. Ifølge FHI er det så langt avdekket 19 tilfeller av den britiske virusvarianten i Oslo.

De anbefaler også rødt nivå på barnehage, barneskoler og ungdomstrinn fra torsdag, i første omgang ut uken. De mener kjøpesentre, butikker og andre utsalgssteder stenges, med unntak av utsalgssteder som selger nødvendige varer, som for eksempel dagligvarebutikker, apotek og bensinstasjoner.

Direktoratet og FHI anbefaler også at personer som er i særlig risiko for å bli alvorlig syke eller dø, dersom de blir smittet av koronaviruset, lever skjermet, holder økt avstand (gjerne to meter) og får hjelp til nødvendige innkjøp.

Usikkert for skoler og barnehager

I Nordre Follo er skoler og barnehager stengt. Det er imidlertid ikke sikkert det blir tilfellet i nabokommunene. Kommunene som berøres, er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo.

Kommunene ble fredag enige om behovet for koordinerte tiltak i regionen. Det skjedde i et møte der kommunene, statsforvalteren og Viken fylkeskommune deltok. Regjeringen fikk i 20-tiden fredag råd om tiltak fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Redd for en tredje bølge

Helsedirektør Bjørn Guldvog frykter dramatiske konsekvenser, hvis man ikke får stoppet utbruddet i Nordre Follo, slik at det sprer seg videre.

- Denne varianten av dette viruset har et potensiale til å drive frem til en tredje bølge med voldsom kraft i Norge. Det er det vi må unngå, om ikke for enhver pris, så er det av veldig stor verdi for det norske samfunnet om vi klarer å unngå dette, sa Guldvog på en pressekonferanse fredag.

