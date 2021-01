Norske spillere før VM-avgjørelsen: – Har mine tvil

Sander Sagosen og Harald Reinkind håper på VM-hjelp for håndballgutta, men de føler at laget står i en lurvete posisjon før søndagens kamper.

Søndag avgjøres det med Norge – Island (18.00) og Frankrike – Portugal (20.30).

– Jeg har mine tvil om at Frankrike slår Portugal. Jeg synes portugiserne spiller bra. Frankrike er veldig opp og ned. Vi kan håpe, men....., sier Reinkind til NTB.

Sander Sagosen sminker heller ikke opp situasjonen Norge er i.

– For oss handler det om å gjøre noe vi får gjort noe med. Vi står i en drittposisjon. Så ærlig og så enkelt må vi si det, sier Sagosen til NTB.

Han håper at Frankrike er så motivert på å slippe Spania i kvartfinalen, at det gjør at de tar poeng mot Portugal.

De fleste tror spanjolene vinner sin gruppe ved å slå Ungarn mandag.

– Jeg har håp, og jeg snakket med noen av de franske spillerne fredag, og de er giret på å gå inn og vinne. Frankrike har tapt nok mot Portugal, sier Sagosen.

Vrient

Norge går til kvartfinale med seier over Island kombinert med at Frankrike tar poeng fra Portugal.

Norsk uavgjort kan også holde hvis portugiserne taper eller spiller uavgjort.

Norge er også videre med tap dersom Portugal taper eller ved at begge lag spiller uavgjort.

En usannsynlig variant er at portugiserne vinner med åtte mål eller mer. Da vil Norge ved seier får plass i kvartfinalen.

Frankrike har en stor buffer før siste kamp. Det er dette som er den dårlige nyheten for norske spillere: Franskmennene er garantert å avansere til cupspillet uansett resultat helt opp til et seksmålstap.

Norge har to sølv og en bronse fra de fire siste mesterskapene. Skulle det ikke bli kvartfinale i VM, vil utfallet bli den svakeste plasseringen i EM og VM siden 2012.

Da ble det norsk 13.-plass i Europamesterskapet i Serbia.

(©NTB)

