Boris Johnson: – Mutert virus kan være dødeligere

Den muterte koronavirusvarianten er definitivt mer smittsom. Men den kan også være mer dødelig. Det melder den britisk statsministeren.

Det nye muterte viruset, som nylig har ført til en kraftig nedstengning av hele Stor-Oslo, kan i tillegg til å være ekstra smittsomt også være mer farlig, mener den britiske statsministeren.

Det opplyste han på en pressekonferanse.

– Vi har blitt informert om at i tillegg til at det sprer seg raskere, er det bevis for at det kan være assosiert med en høyere dødelighetsgrad, sa Johnson.

Han forsikret om at vaksinen er effektive både mot den gamle og den nye varianten.

Storbritannias øverste smittevernrådgiver, Patrick Vallance, forklarte ytterligere.

Han forklarer at dem som havner på sykehus ikke ser ut til å ha høyere dødelighet. Men når man ser på alle som er blitt testet er det bevis for at det er en økt dødelighetsrisiko totalt sett.

– Med en man i 60-årene som eksempel, vil omtrent 10 av 1000 personer dø av viruset. Med den nye varianten, kan vi anta at mellom 13 og 14 vil dø av viruset, forklarte Vallance.

