Lange køer: Folk strømmer til polutsalg ved Oslo-grensen

BÆRUM (Nettavisen): Køen hos Vinmonopolet på Østerås like utenfor Oslo, vokser nærmest meter for meter mens Nettavisen er der lørdag formiddag. Det meldes om kødannelser over hele Bærum etter meldingen om at polutsalgene stenger i Oslo av smittevernhensyn.



- Jeg har også vært på Kolsås der jeg så folk hamstre, sier en litt oppgitt polkunde som foretrekker å være anonym.



Dermed ser det ut til at flere trosser oppfordringen Erna Solberg kom med da hun møtte pressen lørdag. Hun ba folk unngå hamstring og understreket av matforsyningen er trygg i Norge.

Statsministeren sa det er viktig med strenge tiltak nå for å ikke overbelaste helsevesenet og poengtert at folk må unngå å krysse kommunegrensene.

Kriseledelsen i Bærum er lørdag i møte for blant annet å vurdere tiltak rundt vinmonopol og kjøpesentre. Det er allerede lange køer utenfor polene i kommunen.

– Kjøpesentrene i Oslo stenges ned med de utfordringene det gir for mobilitet og innbyggere som krysser grensene. Men Høie har vært knalltydelig på at innbyggere i Oslo og Follo ikke må bevege seg ut av kommunene for å nyttiggjøre seg av tilbud andre steder, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til Budstikka.

