Johaug strålte til seier – norsk storeslem i verdenscupcomebacket

Therese Johaug vant klart lørdagens skiathlon i Lahti. Hun fikk med seg to lagvenninner på pallen i norsk langrenns første verdenscuprenn på snaut to måneder.

Det ble aldri en seierskamp på 15-kilometeren med skibytte. Johaug tok tak fra start, la seg i front, og etter ni minutter hadde hun ristet av seg sine siste rivaler i sporet.

Hun slo Helene Marie Fossesholm med 28,1 sekunder. Deretter fulgte Heidi Weng på tredjeplass. Det ble en spurt om de to siste pallplassene, og der var de norske sterkest og la seg inn foran Ebba Andersson og Jessica Diggins.

2.-plassen regnes å være Fossesholms store internasjonale gjennombrudd.

Johaug vant begge distanserennene under verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november. Siden sto norsk langrenn over to verdenscuphelger (Davos og Dresden) før jul, og på nyåret gikk hele Tour de Ski uten norske løpere. Koronasituasjonen i Europa lå bak avgjørelsen.

Lørdag var landslaget endelig tilbake på den internasjonale scenen, og igjen skjedde det i de finske skoger.

Johaug står med 77. individuelle verdenscupseirer.

Inn til skibyttet ledet Johaug med 13,3 sekunder på russiske Natalja Neprjajeva, mens Fossesholm var nærmeste norske på 5.-plass. Hun var da bak med 23,4 sekunder.

Johaug hadde full kontroll og fikk større luke på skøytedelen.

Et massefall ga tidlig drama i lørdagens renn. Flere ble felt da en løper havnet på innerski og falt. Ingen av de norske var involvert.

Søndag står stafett på programmet. Mot slutten av neste uke hopper verdenscupen over til svenske Falun.

(©NTB)

