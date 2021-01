Lange polkøer i Bærum – kommunen vurderer tiltak

Kriseledelsen i Bærum er lørdag i møte for blant annet å vurdere tiltak rundt vinmonopol og kjøpesentre. Det er allerede lange køer utenfor polene i kommunen.

– Kjøpesentrene i Oslo stenges ned med de utfordringene det gir for mobilitet og innbyggere som krysser grensene. Men Høie har vært knalltydelig på at innbyggere i Oslo og Follo ikke må bevege seg ut av kommunene for å nyttiggjøre seg av tilbud andre steder, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til Budstikka.

Både lokalavisa og Aftenposten skriver at det allerede har oppstått lange køer utenfor vinmonopolene i kommunen.

– Vinmonopolet oppfordrer alle til å følge dette budskapet og at de følger myndighetenes smitteverntiltak lojalt, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til VG.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog forteller at kommunen vil anbefale å være på nivå fire, som langt på vei er de tiltakene Bærum har i dag.

