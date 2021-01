Larry King er død

Talkshow-kongen døde etter at han var innlagt med covid-19.

King ble innlagt på sykehuset i starten av året etter å ha utviklet sykdommen covid-19. 2. januar ble det opplyst at 87-åringen hadde blitt lagt inn på sykehus ti dager i forveien etter å ha fått påvist koronaviruset.

- Med stor sorg må vi melde at vår gode venn Larry King døde denne morgenen på sykehuset Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, 87 år gammel. I 63 år på alle plattformer, som radio, TV og digitale medier, var Larry et unikt talent som vant utallige priser og global anerkjennelse, er noe av det som står i en uttalelse på Kings Twitter-konto.

87-åringen ble superkjendis i USA som programleder for «Larry King Live». I løpet av 25 år intervjuet han alt ifra amerikanske presidenter, utenlandske statsoverhoder og kjendiser. King ble også kjent for sitt sagnomsuste privatlivet. TV-personligheten var gift hele åtte ganger (!) med sju forskjellige kvinner, og han fikk fem barn.

Det var imidlertid også kjent at King hadde hjerteproblemer. Han fikk et hjerteattakk i 1987, og i over 30 år måtte han overvåke helsetilstanden sin nøye for å ikke risikere fatale problemer med hjertet.

