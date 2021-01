Iversen vant tremila i Lahti – fire nordmenn på topp foran Bolsjunov

Norge var tilbake i verdenscupen hvor Emil Iversen vant 30 kilometer skiathlon i Lahti lørdag. Han spurtslo Sjur Røthe. Aleksandr Bolsjunov ble bare nummer fem.

Det ble fire norske løpere foran den russiske stjernen Aleksandr Bolsjunov. Mens Tour de Ski ble dominert av Bolsjunov uten nordmenn på startstreken, fikk han tøff konkurranse fra sine norske konkurrenter på tremila. Iversen som er fersk norsk mester på distansen, var raskest og ustoppelig i spurten.

Røthe var sjanseløs i spurten, mens Pål Golberg tok tredjeplassen. Simen Hegstad Krüger måtte over ende i den beryktede Lahti-svingen, mens Bolsjunov klarte å kapre femteplassen. Holund tok sjetteplassen.

– Jeg synes jeg gjorde en god innsats. Jeg sparte litt krutt på klassiskdelen, og jeg følte meg mye bedre enn under trening. Vi hadde ikke lagt opp noe på forhånd, men det ser vel kanskje litt ut som taktikk. Det ble et jevnt, hardt løp, sa Røthe til NRK etter annenplassen.

Kjørt ned

– Det var Bolsjunov som kjører med ned, og jeg brakk begge stavene. Jeg havnet ute i nettet sammen med ham. Det var veldig unødvendig av ham, men han gjør nok ikke det med vilje. Det er noe som skjer i kampens hete, men litt dumt, da, sa Holund om fallet etter å ha fått det litt på avstand.

På sisterunden var det fem nordmenn mot russeren. Bolsjunov kjørte inn i Holund falt på vei inn til stadion. Holund hadde fått brukket begge stavene og det gikk lang tid før han fikk nye staver.

Dagens vinner Iversen var ikke nådig i sin omtale av Bolsjunov etter målgang.

– Han har en lei tendens til å være et missil i feltet. Han ser ikke folk og går bare rett gjennom. Det er ikke noe nytt, det, men det er kjipt at det går hardt ut over Holund, sa Iversen til NRK.

Ivrig

– Jeg ble litt ivrig da jeg hadde muligheten om å kjempe om verdenscuppoeng. Det var min egen skyld, sa Krüger til NRK.

Det skal mye til om ikke den norske tremilslaget vil bestå av regjerende mester Røthe, Iversen, Krüger, Holund og Johannes Høsflot Klæbo.

Det ble gått i relativt behagelig tempo de første ti kilometerne. Verken hjemmehåpet Iivo Niskanen eller russerne med Bolsjunov klarte å sette sitt preg på rennet innledningsvis.

Martin Løwstrøm Nyenget fikk problemer og måtte slippe ut på den femte av seks runder i klassisk stil.

Etter ski- og stilbyttet fra klassisk til fri teknikk satte den regjerende verdensmesteren Røthe fart på feltet. Alle de øvrige nordmennene med unntak av Nyenget var med i tetfeltet på ni løpere. Fem nordmenn, to russere, en svenske og en finne.

(©NTB)

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året