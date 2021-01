Tittelforsvarer Arsenal slått ut av FA-cupen

Southampton til åttedelsfinale etter selvmål.

SOUTHAMPTON - ARSENAL 1-0:

Arsenals sjanser til å vinne titler i sesongen 2021-21 er i ferd med å forsvinne helt etter lørdagens nederlag borte mot Southampton i FA-cupens fjerde runde.

Et selvmål av Gabriel Magalhães før pausen ble avgjørende i et oppgjør der Mikel Artetas mannskap strevde med å skape farligheter.

Vertskapet styrte det meste av kampen i første halvdel, og ble belønnet med en noe heldig scoring midtveis omgangen.

Høyreback Kyle Walker-Peters slo at hardt innlegg fra utkanten av 16-meteren, før Gabriel kastet seg ned i et forsøk på å rense unna. Brasilianeren endte isteden opp med å styre ballen forbi keeper Bernd Leno og ned i det lengste hjørnet i eget mål.

Mestvinnende klubb



Arsenal er FA-cupspesialisten over alle i engelsk fotball, og har hele 14. titler å vise til i verdens eldste fotballturnering.

Seinest i fjor sommer fikk de med seg en ny gjev pokal etter å ha slått Chelsea i finalen på Wembley. Den 140-utgaven endte dog med en langt tidligere exit enn londonklubben trolig hadde sett for seg.

Med tapet i Southampton er muligheten til å vinne forsvaret FA-cuptittelen borte, og i ligaen virker laget for lengst akterutseilt. Hele 13 poeng opp til toppen fra tiendeplassen Arsenal ligger på.

I ligacupen ble klubben også slått ut i kvartfinalen mot Manchester City like før jul.

Sparte spillere



Manager Mikel Arteta valgte å spare en del av førstevalgene sine fra start lørdag.

The Gunners hevet seg noe etter at Bukayo Saka, Thomas Partey og Alexandre Lacazette kom på banen etter sidebyttet, men ikke nok til at laget unngikk å gå målløse av banen.

Det nærmeste Artetas mannskap kom en utligning var en avslutning fra Eddie Nketiah ni minutter før full tid. Forsøket ble reddet på streken av Southampton-forsvaret som trolig ville unngått mål imot uansett, siden Nicolas Pépé ble vinket av for offside like før.

18. og 25 februar møter Arsenal portugisiske Benfica til 16-delsfinaler i Europa League.

