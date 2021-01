NIF ber om stans i Oslo-regionen: – Situasjonen er svært alvorlig

Norges idrettsforbund ber alle medlemmer om å stenge ned alt av idrett i kommuner som er berørt av tiltakene rundt det muterte koronaviruset.

Det omfatter all organisert trening og konkurranse, også innenfor toppidretten, presiserer NIF i en pressemelding.

Også Olympiatoppens toppidrettssenter er stengt lørdag. De berørte kommunene er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

– I lys av den svært alvorlige situasjonen i Oslo-regionen ser vi ingen annen løsning enn å be organisasjonen om en full nedstengning av all idrettsaktivitet, også toppidretten, i Oslo-regionen. Situasjonen er svært alvorlig, og Norges idrettsforbund har derfor besluttet å ta dette grepet. Nedstengningen skal skje umiddelbart og varer til og med 31. januar. Vi følger situasjonen tett og vil forlenge nedstengningen om nødvendig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Vi har tatt beslutningen etter dialog med idrettskretser og særforbund som har særlige unntak i covid-19-forskriften. Det er en tung beslutning å stenge idretten i Oslo-regionen, og vi vet hvor mye dette betyr for våre medlemmer, men hensynet til liv og helse kommer selvsagt først. Vi henstiller alle medlemmer i Oslo-regionen om å holde seg i sine hjemkommuner og unngå reisevirksomhet ut av sin kommune, sier Kjøll.

Norges Fotballforbund (NFF) opplyste tidligere lørdag at det er treningsstopp også i toppfotballen. NFF opplyste også at det heller ikke vil være mulig å gjennomføre treninger eller treningskamper utenfor regionen for de berørte klubbene.

