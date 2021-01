100 år siden siden sist United opplevde dette mot Liverpool

Liverpools eneste FA-cup-seier borte mot Manchester United kom i 2021.

Manchester United og Liverpool har møtt hverandre 17 ganger i FA-cupen, inkludert to ganger i det 19. århundre da Old Trafford-klubben het Newton Heath.

Liverpool har tapt ni ganger mot United i denne turneringen. Det er mer enn mot noe annet lag. Fire av kampene mellom lagene har endt uavgjort og Liverpool har gått seirende av banen fire ganger.

Men det eneste tapet til Manchester United hjemme mot Liverpool i FA-cupen kom tilbake i 1921. Det er 100 år siden. Den gangen tapte de 1-2.

Manchester United - Liverpool 2,40 - 3,25 - 2,45 U (spillestopp søndag kl. 17.55)

Engelsk, FA-cup. 4. runde. Det er nesten en uke siden Liverpool og Manchester United spilte 0-0 på Anfield i Premier League, men det har skjedd mye siden den gang.

Manchester United, Manchester City og Leicester vant alle sine midtukekamper, før Liverpools utrolige reke på 68 kamper uten tap røk etter fire år, da Burnley vant 1-0 på Anfield torsdag.

Vunnet syv siste hjemme

Liverpool er nå seks poeng bak serieleder Manchester United, som onsdag slo Fulham 2–1. I tillegg har de Leicester og Manchester City fire poeng foran seg, sistnevnte med én kamp mindre spilt. Men søndag er det ikke ligapoeng det skal kjempes om, da er det avansement i FA-cupen som står på spill.

Manchester United har funnet formen. De har kun tapt én av de siste tolv kampene i alle turneringer, mens Liverpool står med seks kamper på rad uten seier. Ole Gunnar Solskjærs menn kommer stinn av selvtillit til denne kampen. Den mangler hos Liverpool-spillerne.

Manchester United har også statistikken på sin side. De har vunnet de syv siste hjemmekampene i FA-cupen, uten å slippe inn et eneste mål. Den siste spilleren som scoret et FA-cupmål på Old Trafford var Dimitri Payet i mars 2016 for West Ham.

United har faktisk ikke tapt i fjerde runden i FA-cupen siden 2012. Den gangen tapte de 1-2 mot nettopp Liverpool.

Klopp prioriterer ikke FA-cupen

Men Liverpool har ikke noen god statistikk å vise til i FA-cupen de siste sesongene. Merseyside-laget har kun tatt seg til kvartfinalen i turneringen to ganger siden de vant FA-cupen i 2006.

Det virker ikke som Jürgen Klopp prioriterer denne turneringen. Liverpool har nemlig kun tatt seg videre far fjerde runden i FA-cupen én gang de siste fem sesongene under tyskeren.

Liverpool skal til London å møte Tottenham på torsdag, og det er en kamp som er utrolig viktig for dem i tittelkampen. Det gjør antakeligvis at Jürgen Klopp vil ha den kampen i bakhode når han tar ut et lag til søndagens FA-cupoppgjør.

Vi tror Ole Gunnar Solskjærs mannskap slår Liverpool og går videre til 5. runde i FA-cupen. Oddsen på United-seier søndag er 2,40. Det funker greit som singelspill.

Manchester Utd - Liverpool (Over/Under ant. mål fulltid 2.5) - Under 1,87 (spillestopp søndag kl. 17.55)

Engelsk, FA-cup. 4. runde. Fire av de siste fem kampene til Manchester United har endt med færre enn tre mål, og fem av av de seks siste kampene til Liverpool har inneholdt to mål eller mindre.

Siden ti av de siste tolv kampene mellom erkerivalene har endt under 2,5 mål, virker det å være svært interessant å spille på at det scores under 2,5 mål i denne kampen.

United har vunnet to av de siste fire kampene 1-0, og Liverpool har tapt to av de fire siste kampene sine 1-0. United vinner 1-0 eller 2-0? Oddsen på at det scores under 2,5 mål i denne kampen gir 1,87 i odds. Spillestopp er søndag kl. 17.55.

