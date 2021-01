Regjeringen innfører strengere innreisekrav

Kravet om negativ koronatest endres fra 72 til 24 timer.

Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen, det melder TV 2.

- Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ifølge kanalen.

Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing.

TV 2 skriver at endringene trer i kraft ved midnatt natt til mandag 25. januar.

