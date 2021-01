Britiske eksperter overrasket over Boris Johnsons påstand: - Det er alt for tidlig å si at dette faktisk er tilfelle

Norske myndigheter følger med.

Britiske helseeksperter uttrykker overraskelse over uttalelsen fra statsminister Boris Johnson som antydet at den nye koronavarianten kan være mer dødelig.

– Det ser nå også ut til at det er noen beviser for at den nye varianten kan være forbundet med en høyere grad av dødelighet, sa Johnson på en pressekonferanse i Downing Street fredag.

Det er fremdeles ikke helt klart at denne virusmutasjonen kan knyttes til en høyere dødsrate enn opprinnelige koronavarianter, sier medisinsk direktør Yvonne Doyle ved Public Health England til BBC.

– Det er noen beviser, men det er svært tidlige funn. Det er et lite antall tilfeller, og det er altfor tidlig å si at dette faktisk er tilfelle, sier Doyle og viser til pågående vitenskapelige studier.

Få data

Et medlem av regjeringens vitenskapelige rådgivningsgruppe Sage er enig i at det er for tidlig å si sikkert at den nye varianten kan føre til økt dødelighet.

– Jeg ville ha ventet en uke eller to og overvåket en stund til før vi trekker virkelig sterke konklusjoner om dette, sier Mike Tildesley, som sier han ble overrasket over Johnsons uttalelser.

Andelen dødsfall har økt noe blant dem som er smittet med den nye mutasjonen B117, fra 10 til 13 per 1.000 pasienter, påpeker Tildesley. Men han advarer om at det er basert på et relativt lite datagrunnlag.

Mer smittsom

Det er enighet om at mutasjonen er mer smittsom, men inntil Johnsons pressekonferanse fredag hadde ingen myndighetspersoner antydet offentlig at den kunne være mer dødelig.

Johnson får også støtte for uttalelsen. Hans øverste vitenskapelige rådgiver Peter Horby sier til BBC at dersom informasjonen ikke hadde vært offentliggjort, kunne regjeringen blitt anklaget for å skjule den. Men nyheten må «settes i perspektiv», tilføyer Horby.

Selv om det er tegn på at B117-varianten faktisk kan være marginalt mer dødelig, påpeker Horby at risikoen for å dø av covid-19 er «svært, svært lav» for de fleste.

- Usikkerhet

En rekke kommuner i Oslo-regionen har stengt ned etter at det fredag ble oppdaget et utbrudd av den fryktede britiske mutasjonen i Nordre Follo.

– Hittil har vi hatt informasjoin om at den britiske virusvarianten ikke er mer farlig enn vanlige varianten. Det har kommet riktignok mer informasjon, men med mer usikkerhet om at det er litt farligere, men ikke svært mye. Men informasjon er usikker. Så langt er det ikke en økt farlighet som gjør at tiltakene skal justeres, men vi følger med, uttalte direktør for FHI, Camilla Stoltenberg under lørdagens pressekonferanse.

- Vi er kjent med at man mistenker dette, men det er foreløpig ikke godt dokumentert om det skyldes økt smittsomhet, eller om det kan ha sammenheng med endrede sykdomsfremkallende egenskaper. Vi blir derfor nødt til å følge nøye med på dette framover, har assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tidligere skrevet i en SMS til NTB.

Line Vold, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i FHI, sier at det er knyttet usikkerhet til funnene fordi de baserer seg på et begrenset tallmateriale.

– Det vil kreve flere studier for å kunne slå fast om det er forskjell i dødelighet mellom det muterte og det ikke-muterte viruset. Vi vet ikke med god nok sikkerhet, basert på disse analysene, om viruset kan føre til økt dødelighet eller ikke, har Vold tidligere uttalt til NTB.

