Vant noen 14 millioner kroner i Lotto?

Det er ingenting som tyder på at den spesielle tiden er over helt ennå. Lotto bydde også på en spesiell vending nok en gang i år.

Lotto-tallene er ikke noe man bare snubler over mens man går gatelangs. Det var tilfellet også denne gangen. Ingen hadde funnet den fullstendige rekka med tall for å utløse Lotto-potten. Ellers var det 25 spillere som hadde 6+1 rette, og vant 85.000 kroner. Lenger ned i saken får du vite mer om hva som skjer når ingen vinner førstepremiepotten.

Dette var tallene som ingen hadde gjort seg 100% kjent med før helgen:

Lotto-tallene: 11 - 12 - 18 - 22 - 24 - 29 - 34

Tilleggstallet: 17

Gulltrekning i Lotto, for andre gang

Når en pott går urørt en uke, dras den med til neste uke. Det vil dermed bli en pott som blir omtrent dobbelt så stor kommende lørdag. Og det er ikke første gang det skjer i år. Neste trekning vil allerede være 2021s andre Gulltrekning. Det er like mange Gulltrekninger som 2020 hadde totalt!

Siden det er Gulltrekning er det anslått at Lotto-potten vil ligge på rundt 30 millioner kroner.

Vinnersjanse Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersjanse for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr