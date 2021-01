Manchester City slo tilbake mot Cheltenham og sikret avansement i FA-cupen

Pep Guardiolas menn var på vei mot pinlig FA-cupexit. Så slo de nådeløst tilbake.

CHELTENHAM-MANCHESTER CITY 1-3

Cheltenham var nær en sensasjon i FA-cupen mot Manchester City lørdag. Alfie May regelrett kriget ballen i mål etter en dødball i like før timen var passert hjemme på Jonny-Rocks Stadium. Tre sene mål av Phil Foden, Gabriel Jesus og Ferran Torres sørget imidlertid for at Manchester City slapp med skrekken.

Cheltenham tok ledelsen etter et langt innkast som ble stusset videre, før May tuppet den inn i nettet.

- Han tror det nesten ikke selv. Det var dette begge lags trenere trakk frem før kampen, nemlig de lange kastene, sa kommentator i det Cheltenham-spillerne feiret hemningsløst hjemme på eget gress.

Hele 72 plasser skiller lagene i ligasystemet før 4. rundemøte i FA-cupen, men avstanden var ikke særlig merkbar jo lenger kampen skred frem.

Cheltenham spiller til daglig i League 2 der de for øyeblikket innehar 7. plass på tabellen. Manchester City på sin side ligger på 2. plass i Premier League, to poeng bak serieleder Manchester United med én kamp mindre spilt.

Manchester City trykket voldsomt på mot slutten av kampen for å slå tilbake. En tydelig misfornøyd Guardiola manet spillerne sine til innsats og ti minutter før slutt fikk de også uttelling ved Foden. Den offensive midtbanespilleren plasserte inn utligningen etter et innlegg fra høyresiden.

Foden løp seg totalt fri i feltet og lurte hjemmelagets offsidelinje.

Like etter snudde Gabriel Jesus kampen da han dunket inn 1-2-målet etter pasning fra Fernandinho. Dermed snudde City kampen på tre minutter.

På overtid punkterte Torres kampen med bortelagets tredje scoring.

Premier League-giganten kontrollerte inn seieren de siste minuttene og slapp dermed med skrekken i lørdagens cupkamp. Guardiolas menn kan nå forberede seg på en ny kamp i den tradisjonsrike FA-cupen.

