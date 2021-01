Nordre Follo kommune med siste nytt om det muterte viruset

Kommer med siste nytt om utbruddet av det muterte viruset.

Følg den digitale pressekonferansen fra Nordre Follo kommune her:

FHI vil ikke endre vaksinestrategien

Folkehelseinstituttet vil inntil videre vente med å endre vaksinestrategien, men vurderer fremdeles regional skjevfordeling av vaksiner.

Etter utbruddet av den engelske koronavarianten i Nordre Follo, har FHI vurdert smittepresset i Oslo og kommunene rundt sett opp mot andre regioner i landet.

FHI varsler søndag at de fortsatt vurderer om det er grunnlag for å gi Oslo-området flere vaksiner enn kommuner med lavere smittetrykk.

– For å komme til en endelig beslutning, må vi få bedre oversikt over utbredelse av virusvarianten i dette området og hvordan smittespredningen med den engelske varianten er i resten av landet, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI i en pressemelding.

Analyserer prøver på spreng

Han antyder at spørsmålet om skjevfordeling av vaksinene kan bli mer aktuelt hvis man får bekreftet at det muterte viruset i Nordre Follo har spredd seg i Oslo-regionen.

Prøver fra Follo og Oslo-områder analyseres nå for å se hvor utbredt virusvarianten er.

– Vi vil snart kunne ha et bedre bilde av utbredelsen av den engelske virusvarianten i Oslo og kommunene rundt Oslo, og vil dermed gjøre bedre vurderinger av om endringer i vaksinefordeling er hensiktsmessig. Vi vil ikke gjøre slike endringer forhastet, sier Bukholm.

FHI understreker at det er viktig at personer med økt risiko for alvorlig sykdom får tilbud om vaksine, og at det ikke er dokumentert at vaksiner raskt bidrar til å dempe smittetrykket.

Søndag ettermiddag melder NRK at FHI foreløpig ikke skal ha funnet det muterte viruset fra England i nye prøver.

– Andre tiltak gir bedre effekt

– Effekten av økt vaksinasjon i forbindelse med utbrudd vil først komme flere uker etter at tiltaket er iverksatt. Andre smitteverntiltak har raskere og bedre effekt på kort sikt, sier Bukholm.

Helseminister Bent Høie (H) sa lørdag til Aftenposten at regjeringen ikke vil ta en politisk beslutning om å overstyre FHIs vaksinestrategi.

– Jeg er helt enig i at alt til slutt er politiske beslutninger. Men hvem som skal få vaksine og i hvilken rekkefølge, er et veldig faglig spørsmål. Terskelen for å overprøve den politisk bør være veldig høy, sier Høie til Aftenposten.

Folkehelseinstituttet vil inntil videre vente med å endre vaksinestrategien, men vurderer fremdeles regional skjevfordeling av vaksiner.

Etter utbruddet av den engelske koronavarianten i Nordre Follo, har FHI vurdert smittepresset i Oslo og kommunene rundt sett opp mot andre regioner i landet.

FHI varsler søndag at de fortsatt vurderer om det er grunnlag for å gi Oslo-området flere vaksiner enn kommuner med lavere smittetrykk.

– For å komme til en endelig beslutning, må vi få bedre oversikt over utbredelse av virusvarianten i dette området og hvordan smittespredningen med den engelske varianten er i resten av landet, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI i en pressemelding.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre