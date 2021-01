Ordførere ber regjeringen omgjøre denne beslutningen: - Vi ble svært fortvilet da de lange køene oppsto

Ser det som fordelaktig å gjenåpne Vinmonopolet umiddelbart.

45 butikker ble stengt i Oslo-regionen på lørdag som følge av utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo på fredag. Da ble det kaos i flere kommuner som ikke har stengt Vinmonopolet, deriblant Asker og Bærum.

- Vi ble svært bekymret og fortvilet da de lange køene oppsto ved alle vinmonopolutsalgene i Bærum i går, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til NRK.

Derfor har Krog, sammen med en rekke andre ordførere, gått sammen med en klar beskjed. De mener at det er fordelaktig å gjenåpne Vinmonopol-butikkene, for å unngå mye folk og unødvendige reiser mellom kommunene som grenser til hverandre.

Vil ikke ha «handelsturisme»

Ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune ble dypt fortvilet av synet som møtte henne på lørdag. Da hadde en stor mengde med Oslo-folk tatt bilen og kjørt til Lørenskog for å handle på polet.

Bergheim forteller til NRK at folk er alltid velkomne til Lørenskog, men ikke akkurat nå med tanke på situasjonen Oslo-regionen står i.

Les også: Øl-fest i dagligvarebransjen: Nå slår Virke-topp alarm

Det er imidlertid også ordførere som støtter stengingen av Vinmonopolet. Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap). ber folk bite tenna sammen.

Stort fokus på smittevern

Vinmonopolet opplyser at de til enhver tid forholder seg til de gjeldende smitteverntiltak, som er besluttet av lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

De kan også vise til at det «bare» har vært en håndfull av tilfeller med smitte blant de ansatte, til tross for at 43 millioner kunder handlet i butikkene i 2020. Pressesjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl, forteller til NRK at de har et stort fokus på smittevern.

Les også: Polets salg eksploderte: 428.000 liter revet bort

- Det har vært nødvendig å innføre tiltak i de ti østlandskommunene raskt for å stanse utbruddet og hindre at det muterte viruset skal spre seg til resten av landet. Regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for justering av tiltakene, etter hvert som vi får mer kunnskap om konsekvensene, sier statssekretær Frøydis Høyem i et skriftlig svar til NTB, som spurte Helsedepartementet om det kan bli aktuelt å gjenåpne polene som ble stengt lørdag.

Nedstenging av Oslo-regionen

Store deler av Oslo-regionen ble nedstengt på lørdag etter smitteutbruddet i Nordre Follo. Det muterte koronaviruset som først ble påvist i Storbritannia kan ha spredt seg i flere uker.

Les også: - Dette er de nye tiltakene som kan komme søndag kveld

De nye tiltakene, som i første omgang gjelder til 31. januar, gjelder for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Kommunene har i underkant av én million innbyggere.

Dette er tiltakene i Oslo-regionen nå: Dette er de nye tiltakene som innføres for ti kommuner i forbindelse med at det er oppdaget et utbrudd av den engelske virusmutasjonen. Tiltakene gjelder i første omgang til og med 31. januar. Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler * Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det. * Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5. * Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale. * Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Anbefalinger * Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. * Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor. * Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet. * En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt. * Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7–10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten. Regler * Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser. * Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. * Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01–31.01. * Skjenkestopp. * Stans i breddeidrett for barn og voksne. * Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.) Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: * Serveringssteder, men det er tillatt med take away * Treningssentre * Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende * Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser * Biblioteker * Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter * Museer * Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. *Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

- Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sa helseminister Bent Høie (H).

Nordre Follo er i en svært alvorlig situasjon. Dette sa ordføreren søndag ettermiddag:



Helsedepartementet har varslet at de vil komme med nye tiltak til kommuner i området rundt kommunene som fikk kraftige tiltak på lørdag. Disse tiltakene blir lagt frem på en pressekonferanse klokken 21.00 som Nettavisen viser direkte.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre