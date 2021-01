Lewandowski satte rekorder da Bayern økte luken

Bayern München utnyttet nådeløst rivalenes feilskjær i helgen og økte luken i Bundesliga fotball med 4-0-seier borte mot tabelljumbo Schalke.

Robert Lewandowski scoret sitt 23. mål for sesongen og satte to nye bundesligarekorder. For første gang har en spiller scoret i åtte bortekamper på rad. Like unikt er det med scoring i 11 strake kamper mot samme klubb.

Thomas Müller scoret det første og tredje målet, mens David Alaba satte punktum i siste minutt.

Etter at de nærmeste rivalene tapte lørdag er Bayern München sju poeng foran toer RB Leipzig og 10 foran treer Leverkusen, som har fått Wolfsburg opp på samme poengsum.

Borussia Dortmund, som tapte fredag tross to mål av Erling Braut Haaland, er nå 13 poeng bak serielederen.

Müller nikket inn Bayerns ledermål etter en drøy halvtime på innlegg fra Joshua Kimmich. Lewandowski doblet ledelsen i det 54. minutt, også han med assist fra Kimmich.

Midtbanestjernen fullførte hattrick i assist da han i det 88. minutt fant Müller, som med et nytt hodestøt la på til 3-0. Alaba satte punktum med et langskudd etter å ha blitt satt opp av Kingsley Coman.

