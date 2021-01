Bruno Fernandes sendte Manchester United videre i FA-cupen etter seier mot Liverpool

Manchester United er videre i FA-cupen.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 3-2

Manchester United vant 4. rundekampen i FA-cupen mot Liverpool på Old Trafford søndag. Innbytter Bruno Fernandes ble matchvinner med en frisparkscoring i overkant av ti minutter før slutt.

Se Fernandes sin matchvinner-scoring her:

Portugiseren lurte Liverpool-keeper Alisson med god hjelp av Paul Pogba, som tok vekk sikten til den brasilianske sisteskansen på et frispark fra rundt 20 meter.

- For en spiller han er, kommenterte Viasat-kommentator Morten Langli da ballen føyk i nettet til 3-2.

United-manager Ole Gunnar Solskjær valgte å spare Fernandes fra start mot Liverpool, men etter 66 minutter av oppgjøret kastet nordmannen sin store stjerne inn på Old Trafford. Det skulle vise seg å være et smart trekk.

- En åpen og god kamp. Vi følte vi kom mer og mer inn i kampen i pausen. Jeg synes vi gjorde det bra. Så klart det alltid er fint å slå gode lag. Det var viktig for dette laget at vi ser at vi kan konkurrere, sier Solskjær etter kampen, før han fikk spørsmål om hva han sa til innbytter Fernandes før han byttet han innpå.

- Nå kan all øvingen din fra i går komme til nytte. Han trente på frispark i 45 minutter etter treningen og nå fikk han betalt for det, sier han med et stort glis.

Klassescoringer begge veier

Mohamed Salah sendte Liverpool i ledelsen etter 18 minutter. Roberto Firmino fant egypteren med en vektet pasning som angrepsstjernen tok med seg og chippet nydelig over Dean Henderson i Manchester United-målet.

Liverpool presset hjemmelaget tilbake i banen etter scoringen, men etter 26 minutter fikk Solskjærs menn en gyllen kontringsmulighet. Dommeren viste fordelstegnet før ballen endte opp hos Marcus Rashford ute på venstresiden. Han vendte opp og strødde en utsøkt langpasning til Mason Greenwood på motsatt side av banen. Sistnevnte fikk kontroll på ballen og plasserte inn utlikningen bak Alisson.

- Wow, for en kule av Rashford. Det er fotball på høyt nivå, kommenterte Viasat-kommentator Morten Langli.

Lagene gikk til pause etter det som var en jevnspilt, fartsfylt og underholdende første omgang.

Utnyttet svakt forsvarsspill

Etter hvilen tok hjemmelaget tak i kampen og allerede etter tre minutter skulle kombinasjonene Rashford og Greenwood igjen vise seg frem.

Denne gangen var rollene byttet om fra utlikningsmålet før pause. Liverpool-stopper Rhys Williams regelrett bommet på klareringsforsøket og ga Rashford en enkel jobb med å sende United i ledelsen alene med keeper.

- Vi har snakket om det. Liverpools svake punkt i forsvaret er Rhys Williams. Her er han involvert i baklengsmålet. Klareringen, eller forsøket på det, er elendig. Da straffer Rashford Liverpool, kommenterte Langli.

Også flere journalister og eksperter bet seg merke i at Williams til tider slet stort på Old Trafford.

Liverpool slo tilbake

I det hjemmelaget så ut til å få kontroll etter ledermålet våknet Liverpool virkelig til liv. Først misbrukte James Milner en stor sjanse, før Salah kun sekunder senere utliknet.

Dean Henderson satt i gang kort til Harry Maguire som fant Edinson Cavani med et oppspill sentralt i banen. Spissen vartet opp med en hodeløs pasning på tvers som ga Liverpool en kjempevergang.

Firmino fant Salah som avsluttet lavt forbi United-keeperen og utliknet. Reaksjonene dreide seg først og fremst om Cavani sin kritikkverdige involvering i forkant av scoringen.

- Håpløst. Det er en grov ballmist. Det er svakt av spissen fra Uruguay, sa Langli.

Trent Alexander-Arnold fikk en god mulighet minuttet etter, men Henderson var med på notene og reddet til corner.

Med i overkant av ti minutter igjen ladet innbytter Fernandes høyrefoten på et frispark fra omlag 20 meter. Portugiseren valgte å skyte i det såkalte keeperhjørnet hvor Pogba dukket og gjorde det vanskelig for keeper Alisson å se ballbanen.

- For en spiller han er, utbrøt Langli i det ballen snek seg inn ved stolpen.

Liverpool presset på de siste minuttene, men United stod i mot og sikret seg avansement i FA-cupen.

